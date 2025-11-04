Twórca Cyberpunka widział już fragmenty sequela. „Pokazują mi, co się będzie działo”

Mike Pondsmith ujawnił, że CD Projekt RED pokazał mu fragmenty Project Orion – kontynuacji Cyberpunka 2077.
Choć większość uwagi graczy skupia się dziś na The Witcher 4, fani Cyberpunka 2077 wciąż z niecierpliwością czekają na nowe informacje o Project Orion, czyli pełnoprawnym sequelu. W najnowszym streamie REDstream Mike Pondsmith – twórca uniwersum – ujawnił, że CD Projekt RED zaczyna pokazywać mu elementy powstającej gry – dowiedzieliśmy się też o potencjalnym powrocie Keanu Reeves’a.
Cyberpunk 2077 – twórca świata zdradza szczegóły o sequelu
„Pokazują mi, co się będzie działo w nowej odsłonie. Pokazują mi rzeczy związane z telewizją, radiem i innymi mediami w grze” – powiedział Pondsmith. Dodał też, że regularnie konsultuje pomysły z zespołem, tak by zachować spójność z oryginalnym światem Cyberpunka.
Pondsmith przypomniał, że jego rola jako konsultanta przy Cyberpunk 2077 pozwoliła uniknąć wielu błędów, szczególnie w kwestii projektów broni i klimatu Night City. Dzięki jego wskazówkom pistolety zyskały charakterystyczny, brutalny wygląd zamiast typowo „sci-fi” designu.
Tym razem również ma realny wpływ na kształt nowej gry. Wspomniał, że akcja sequela może rozgrywać się w mieście przypominającym „Chicago gone wrong”, co sugeruje zupełnie nowe otoczenie i tonację narracji. Pondsmith zdradził także, że jego kontakt z twórcami obejmuje nie tylko lore, ale też szczegóły świata przedstawionego – od reklam po transmisje medialne, które ponownie mają odegrać istotną rolę w budowaniu atmosfery.
Na razie CD Projekt RED nie ujawnił żadnych oficjalnych materiałów z Project Orion, ale słowa Pondsmitha potwierdzają, że prace nad grą trwają w najlepsze.
