Twórca Cyberpunka widział już fragmenty sequela. „Pokazują mi, co się będzie działo”

Choć większość uwagi graczy skupia się dziś na The Witcher 4, fani Cyberpunka 2077 wciąż z niecierpliwością czekają na nowe informacje o Project Orion, czyli pełnoprawnym sequelu. W najnowszym streamie REDstream Mike Pondsmith – twórca uniwersum – ujawnił, że CD Projekt RED zaczyna pokazywać mu elementy powstającej gry – dowiedzieliśmy się też o potencjalnym powrocie Keanu Reeves’a.

Cyberpunk 2077 – twórca świata zdradza szczegóły o sequelu

„Pokazują mi, co się będzie działo w nowej odsłonie. Pokazują mi rzeczy związane z telewizją, radiem i innymi mediami w grze” – powiedział Pondsmith. Dodał też, że regularnie konsultuje pomysły z zespołem, tak by zachować spójność z oryginalnym światem Cyberpunka.