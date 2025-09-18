Twórca Cyberpunka 2077 rozstrzygnął wielką tajemnicę gry. Fani byli w błędzie

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Cyberpunk 2 może otrzymać tryb wieloosobowy, co też ujawniło ogłoszenie CD Projekt Red dotyczące ofert pracy. Gracze jednak wciąż mają kilka tajemnic do odkrycia z pierwszej odsłony serii. Jedną z nich był wiek V, co też stało się tematem wielu dyskusji w mediach społecznościowych. Różne źródła podawały inny wiek, a też sprawę postanowił definitywnie wyjaśnić Patrick K. Mills, starszy projektant zadań w CD Projekt Red i jednocześnie oficjalny „mistrz lore” studia.

Cyberpunk 2077 – ujawniono dokładny wiek V

W przeszłości wokół wieku V panowało sporo zamieszania, szczególnie po aktualizacji 2.0, która zmieniła wiele elementów w podstawowej wersji gry. Gracze nie byli pewni, czy postać ma 22, 23, czy może nawet 24 lata, a dodatkowe wątpliwości wzbudzał fakt, że w niektórych źródłach pojawiały się różnice między wersją męską a żeńską bohatera.