Twórca Cyberpunka 2077 rozstrzygnął wielką tajemnicę gry. Fani byli w błędzie

Deweloper z CD Projekt Red rozwiał wątpliwości graczy dotyczące głównego bohatera Cyberpunka 2077.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że Cyberpunk 2 może otrzymać tryb wieloosobowy, co też ujawniło ogłoszenie CD Projekt Red dotyczące ofert pracy. Gracze jednak wciąż mają kilka tajemnic do odkrycia z pierwszej odsłony serii. Jedną z nich był wiek V, co też stało się tematem wielu dyskusji w mediach społecznościowych. Różne źródła podawały inny wiek, a też sprawę postanowił definitywnie wyjaśnić Patrick K. Mills, starszy projektant zadań w CD Projekt Red i jednocześnie oficjalny „mistrz lore” studia.
Cyberpunk 2077 – ujawniono dokładny wiek V
W przeszłości wokół wieku V panowało sporo zamieszania, szczególnie po aktualizacji 2.0, która zmieniła wiele elementów w podstawowej wersji gry. Gracze nie byli pewni, czy postać ma 22, 23, czy może nawet 24 lata, a dodatkowe wątpliwości wzbudzał fakt, że w niektórych źródłach pojawiały się różnice między wersją męską a żeńską bohatera.
Patrick K. Mills postanowił raz na zawsze zakończyć tę dyskusję. W swoim nowym wpisie opublikowanym na platformie Bluesky jednoznacznie zadeklarował:
Nie obchodzi mnie, co ktokolwiek mówi. V ma 27 lat, a nie 22 czy ileś tam.
Deweloper dodał również, że niezależnie od płci, obie wersje postaci urodziły się tego samego dnia:
Zarówno męska, jak i żeńska wersja V mają urodziny w ten sam dzień. To był po prostu błąd, że kiedykolwiek były inne. MISTRZ LORE PRZEMÓWIŁ. Zaktualizujcie wiki.
W momencie publikacji tej informacji wiki Cyberpunka 2077 wciąż podaje, że V ma 23 lata, zgodnie z wcześniejszymi danymi widocznymi w samej grze. Nie wiadomo, czy społeczność i administratorzy serwisów poświęconych uniwersum zdecydują się oficjalnie zmienić ten szczegół, ale jeśli tak się stanie, będzie to kolejna zmiana tego elementu.
W praktyce różnica między 23 a 27 latami nie wpływa znacząco na przebieg fabuły, jednak dla fanów dbających o spójność świata przedstawionego jest to istotny element kanonu. Dzięki stanowczej wypowiedzi Millsa można jednak uznać, że kwestia wieku V została ostatecznie rozstrzygnięta.
