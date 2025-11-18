Twórca Baldur's Gate 3 z entuzjazmem komentuje rekordową listę nominowanych do Gry Roku, którą zdominowało zaskakujące Clair Obscur: Expedition 33.

Studio Sandfall Interactive w szoku.

Wczoraj poznaliśmy wszystkie nominacje do prestiżowej gali The Game Awards 2025. Listę zdominowała nowa produkcja – Clair Obscur: Expedition 33 – która powalczy aż o rekordowe 12 statuetek. Skala nominacji zszokowała samych twórców gry. O wynikach z entuzjazmem wypowiedział się także Swen Vincke, szef Larian Studios i twórca ubiegłorocznego triumfatora, Baldur's Gate 3. Swen Vincke chwali r ó żnorodność i pasję, które stoją za nominacjami Prezes Larian Studios, Swen Vincke, zamieścił w serwisie X post, w którym wyraził swoje zadowolenie z listy nominowanych do głównej nagrody Gry Roku 2025. Zwrócił szczególną uwagę na różnorodność wybranych tytułów i stojące za nimi różne podejścia deweloperów.

Podoba mi się, że wśród nominowanych twórców jest taka różnorodność – każdy reprezentuje inne podejście do tworzenia gier. To dowód na to, że nasza branża wciąż docenia gry, które bawią i są tworzone z pasją, niezależnie od budżetu czy tego, kto je tworzy. To przywraca rzeczy do sedna. Twórca Baldur’s Gate 3 przyznał, że zagrał w cztery z sześciu nominowanych gier, ale rozumie, dlaczego wszystkie znalazły się na liście. Warto dodać, że Vincke ma szansę na zdobycie statuetki trzeci rok z rzędu. Po triumfie Baldur’s Gate 3 w kategorii Gry Roku 2023 i zwycięstwie w kategorii Najlepsze Wsparcie w 2024 roku, jego gra ponownie została nominowana w tej ostatniej kategorii. Zespół Larian Studios odebrał tę wiadomość z radością.

Mimo że wielu graczy oczekiwało nominacji dla Clair Obscur: Expedition 33, to skala, z jaką gra zdominowała tegoroczną galę, była ogromnym zaskoczeniem. Studio Sandfall Interactive nie kryło emocji, gdy dowiedziało się o łącznej liczbie dwunastu nominacji. Deweloperzy opublikowali w serwisie X post, w którym wyrazili swój szok i ogromną wdzięczność: Co za zaszczyt zostać nominowanym nie tylko do tytułu GRY ROKU 2025, ale także do DWUNASTU??!! NOMINACJI ŁĄCZNIE. W tym roku ukazało się tak wiele wartościowych, cudownych gier, i bycie nominowanym wśród nich sprawia, że jesteśmy bardzo, bardzo łaaa. DZIĘKUJEMY!!. Gala The Game Awards 2025 odbędzie się 12 grudnia o godzinie 1:30 czasu polskiego. Głosowanie na oficjalnej stronie wydarzenia zakończy się dzień wcześniej.