Twórca Backrooms marzy o ekranizacji kultowej gry science fiction od Valve. Ten projekt od lat nie może trafić do kin

Po sukcesie Backrooms młody reżyser stał się jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Teraz ujawnił, jaki projekt chciałby zrealizować najbardziej.

Jeszcze kilka miesięcy temu Kane Parsons był przede wszystkim twórcą internetowych filmów publikowanych na YouTubie. Dziś 20-letni reżyser znajduje się w centrum zainteresowania całej branży filmowej. Wszystko za sprawą Backrooms, które zaskoczyło Hollywood i stało się wielkim sukcesem kasowym. Nic więc dziwnego, że wielu fanów zastanawia się, jaki będzie kolejny projekt młodego twórcy. Wygląda na to, że sam Parsons ma już swojego faworyta. Twórca Backroom marzy o adaptacji gry Portal Reżyser przyznał, że z dużą ostrożnością, ale także ogromną ciekawością rozważa możliwość stworzenia filmu na podstawie gry Portal. Jak sam stwierdził, byłby to jego wymarzony projekt.

Portal to jedna z najbardziej cenionych gier w historii studia Valve. Produkcja łączyła elementy logiczne i science fiction, pozwalając graczom tworzyć portale prowadzące między różnymi punktami laboratorium. Nad przebiegiem eksperymentów czuwała przy tym sztuczna inteligencja GLaDOS, która do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych antagonistek w historii gier.

GramTV przedstawia:

Nietrudno dostrzec, dlaczego Parsons interesuje się właśnie tym uniwersum. Surrealistyczne przestrzenie, poczucie izolacji, tajemnicze laboratoria i niepokojąca atmosfera to elementy, które w pewnym stopniu przypominają również Backrooms. Co ciekawe, pomysł ekranizacji Portala nie jest nowy. Już w 2013 roku Valve informowało o pracach nad filmową adaptacją. W późniejszych latach z projektem związany był nawet J.J. Abrams, a Warner Bros. zatrudniło scenarzystę do przygotowania historii. Ostatecznie film nigdy nie wszedł jednak w fazę realizacji. Obecnie Parsons nie może narzekać na brak zajęć. Reżyser potwierdził już, że podpisał umowę z A24 na stworzenie kontynuacji Backrooms. Niedawno pojawiły się również informacje o jego współpracy z Osgoodem Perkinsem przy tajemniczym projekcie, który nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany. Mimo to wizja ekranizacji Portala z pewnością rozpali wyobraźnię wielu graczy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









