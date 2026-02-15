Twoja ulubiona gra mogła już zniknąć bezpowrotnie… a ty nawet o tym nie wiesz

Historia gier wideo sięga 1958 roku, kiedy powstało Tennis for Two, pierwszy interaktywny tytuł w historii. Od tego czasu powstało niezliczenie wiele gier – szacunki mówią od setek tysięcy do nawet pięciu milionów, a każdego miesiąca przybywają nowe, głównie od niezależnych twórców. Większy wybór dla graczy to jednak problem, gdy technologie, na których powstały gry, stają się przestarzałe.

Dlaczego niektóre gry wideo straciliśmy na zawsze?

Jak zauważa ComicBook.com, gdy zniknęły komputery Apple II, setki gier stworzonych na ich system operacyjny przepadły bezpowrotnie. Podobnie stało się z tytułami na MS-DOS czy grami opracowanymi na uczelniane mainframe’y w latach 70. XX wieku. Problem utraty gier podkreśla znaczenie ich zachowania – historia gier wideo to przecież część historii człowieka. W odpowiedzi powstały organizacje, które starają się ratować te zaginione tytuły, m.in. Video Game History Foundation i Video Game Preservation Museum.