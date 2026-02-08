Emmanuel Macron najwyraźniej nie lubi graczy

Prezydent Francji ponownie naraził się graczom. Emmanuel Macron zapowiedział powołanie misji eksperckiej, która oceni wpływ cyfrowej rozrywki na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Pałac Elizejski podkreśla, że nie chodzi o ogólny zakaz grania. Nie udało się jednak ostudzić emocji. Zapowiedzi wywołały falę krytyki wśród graczy i przedstawicieli branży.

Jeśli spędzasz życie przed grą wideo, strzelając do ludzi – to może być fajne, ale nie tak wygląda życie.

Według prezydenta Francji, eksperci z Rady ds. cyfryzacji i sztucznej inteligencji mają dwa miesiące na ocenę, czy gry mogą stanowić zagrożenie.

Niezależni naukowcy powiedzą, jaki to ma wpływ na dzieci. I być może trzeba będzie wprowadzić zakaz – dodał.

Po fali krytyki prezydent starał się złagodzić kontrowersje w mediach społecznościowych. Na platformie X opublikował wpis, w którym napisał: “(Po raz kolejny) wywołałem oburzenie wśród graczy…”. Podkreślił, że od lat wspiera francuski e-sport i popkulturę, przypomniał o nagradzaniu zespołów gamingowych, promowaniu dużych wydarzeń oraz inicjatywie stworzenia narodowej reprezentacji w grach wideo. Jednocześnie Macron zaznaczył, że wspieranie branży nie wyklucza stawiania trudnych pytań.