Two Point Museum nie zawiedzie fanów serii. Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne

Wiele wskazuje na to, że Two Point Studios nie zawiedzie miłośników serii. Według dziennikarzy zarządzanie muzeum to „czysta przyjemność” – pochwały zbiera rozgrywka, unikalne poczucie humoru, grafika czy różnorodność eksponatów do odblokowania. Two Point Museum ma być też krokiem naprzód dla deweloperów, przeplatając cechy RPG z wyprawami, mechaniką zarządzania zasobami i celami do osiągnięcia. Nie brakuje głosów, że najnowsza odsłona stanowi najciekawszą i najbardziej wciągającą ze wszystkich dostępnych na rynku.

Wśród wad wymienia się natomiast brak rewolucji czy wiele podobieństw do poprzednich części serii. Niektórzy uważają też, że wyprawy w grze stają się „zbyt szybko nudne”. Negatywnych opinii nie pojawiło się jednak zbyt wiele, a krytycy dość zgodnie stwierdzają, że Two Point Museum jest godne uwagi.

Recenzje Two Point Museum

