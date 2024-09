Grałem w Two Point Museum i okazuje się, że da się zrobić coś nowego w tej serii

Two Point Games po raz kolejny próbuje udowodnić, że można w dobrze znanej formule zrobić coś interesującego. Co ciekawe – na ten moment udało im się pobudzić moją ciekawość

Po Two Point Hospital oraz Two Point Campus przyszedł czas na coś, co dla wielu graczy może być sporym zaskoczeniem – Two Point Museum. Mimo, że na pierwszy rzut oka pomysł może okazać się karkołomny, to okazuje się, że twórcom jakoś udało się przemycić formułę dobrze znaną z poprzednich gier. Być może nawet zbyt dobrze… ale o tym dowiecie się kilka akapitów niżej, bo o ile premiera za dobrych kilka miesięcy w marcu 2025 roku, to ja miałem okazję spędzić z Two Point Museum kilka chwil podczas tegorocznego Gamescomu.

To samo, ale jednak inaczej…

Tak jak wspomniałem wyżej – Two Point Museum pod względem swoich głównych założeń nie różni się zbyt wiele od Hospital czy Campus. Nadal głównym zadaniem gracza jest rozwiązać pewnego rodzaju logiczno-ekonomiczną zagwozdkę i zdobyć maksymalną liczbę gwiazdek wypełniając zlecone przez zarząd zadania. Zresztą, gdyby spojrzeć na to jak rozłożone są menusy, jak wygląda kwestia zarządzania zespołem, funduszami… a przy okazji przygrywa bardzo podobna muzyka, to zasadniczo można byłoby powiedzieć, że można czuć się jak w domu.

Dlatego też jeśli będziecie myśleli o Two Point Museum jako kolejnej kalce tego, co już wcześniej widzieliście, to nie ma w tym nic totalnie złego. Z drugiej strony nie można odmówić twórcom, że o ile w poprzednich grach ten schemat był o wiele bardziej bliższy głównym założeniom, tak w przypadku Museum mamy coś nowego.

Chodzi głównie o ekspedycje, które są głównym źródłem eksponatów do naszego muzeum i o ile można próbować budować swoje muzealne imperium bazując nad podstawach, tak nowe interesujące ciekawostki sprawią, że odwiedzi nas więcej ludzi, a co za tym idzie kasa w rozliczeniach również będzie się zgadzać. Najciekawsze jest jednak to, że tych czynników, które wpływają na sukces danej ekspedycji jest całkiem sporo – począwszy od umiejętności archeologów poprzez długość misji, a kończąc kosztach. Możemy co prawda znaleźć jakiś konkretny element do naszej ekspozycji, ale zdarzą się również sytuacje, w których będziemy ponownie wracać w konkretne miejsca szukając kolejnych elementów układanki… bo przecież takiego dinozaura raczej nie przewieziemy za jednym zamachem.

Na tyle na ile demo pozwalało się rozejrzeć, to ta losowość nie była aż tak utrudniająca rozgrywkę, choć nadal można sobie zadawać całą masę pytań związaną chociażby z tym czy każda kolejna misja fabularna oznacza ponowne szukanie tych samych eksponatów. Zakładam, że nie biorąc pod uwagę fakt, że elementy odblokowywane za Kudosy przechodziły z graczem do kolejnego etapu.

Inna sprawa to fakt, że tym razem zamiast atrakcyjności pomieszczeń mamy bardziej do czynienia z atrakcyjnością danych eksponatów. Oznacza to, że np. jeśli zaczniemy w danym miejscu budować swojego dinozaura, to fajnie byłoby zrobić wszystko, aby prezentował się jak najlepiej. Dlatego też wszelkie dodatkowe atrakcje, rzeźby, rośliny trzeba ustawiać tak, aby ten poziom był jak najwyższy. Niby to samo, co już było dobrze grane w Hospital czy Campus, ale mimo wszystko będzie to działanie na nieco inną skalę. Czy przeszkodzi to fanom dekorowania? Raczej wątpię, ponieważ przy odrobinie odpowiedniego planowania da się załatwić to tak, aby nie tylko było ładnie pod względem efektywności, ale i efektowności.

I to niestety na razie… tyle.

Nie mniej jednak najzabawniejsze jest to, że zasadniczo o Two Point Museum zbyt wiele powiedzieć… nie mogę.