Two Point Museum dostanie darmowe nowości. Za moment gracze otrzymają aktualizację The Digiverse

W marcu na rynek trafiła kolejna odsłona serii Two Point. Gra spotkała się z ciepłym odbiorem wśród graczy , zbierając na Steamie „bardzo pozytywne” opinie. Wkrótce tytuł otrzyma darmową aktualizację The Digiverse.

The Digiverse zaplanowano na 28 sierpnia 2025 roku. Głównym elementem aktualizacji jest wprowadzenie nowej mapy ekspedycyjnej, która przeniesie personel muzeum prosto do wirtualnego królestwa Meat Wizard. Eksperci będą mogli eksplorować cztery punkty, a ich głównym zadaniem będzie odzyskanie siedmiu nowych eksponatów.

Poza ekspedycjami gracze zyskają możliwość budowania w swoich muzeach dwóch nowych, interaktywnych ekspozycji: automatów arcade. Twórcy z Two Point Studios potwierdzili też, że mapa Digiverse będzie się rozwijać wraz z odkrywaniem nowych szczelin w cyfrowym świecie. Zawartość ta stanie się integralną częścią podstawowej wersji gry i będzie dostępna dla wszystkich graczy po ukończeniu drugiego aktu kampanii, zatytułowanego Memento Mile.

Aktualizacja, oznaczona jako 5.0, poza nowościami, wprowadzi także poprawki jakości życia, nowe opcje językowe oraz liczne optymalizacje. Na koniec przypomnijmy, że Two Point Museum trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała na rynku 4 marca 2025 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Two Point Museum - jak zrobić z dobrze znanego dania coś nowego?