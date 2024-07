Twisters na nowym zwiastunie. Zaglądamy za kulisy produkcji efektownego filmu katastroficznego

Universal Pictures udostępniło zwiastun promocyjny filmu Twisters, który trafi do kin pod koniec tego miesiąca.

Twisters wyreżyserował uznany, nominowany do Oscara koreańsko-amerykański filmowiec Lee Isaac Chung, reżyser filmów Munyurangabo, Lucky Life, Abigail Harm i Minari oraz odcinka serialu The Mandalorian, emitowanego na platformie Disney+. Scenariusz napisał Mark L. Smith, który w 2015 roku napisał skrypt do Zjawy Za produkcję odpowiadają Frank Marshall i Patrick Crowley.