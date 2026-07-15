Kultowe science fiction wraca do kin z okazji 10-lecia premiery. Widzowie obejrzą zremasterowaną wersję w 4K

Do sieci trafił zwiastun prezentujący nową wersję filmu.

Zombie express powróci na wielkie ekrany z okazji dziesiątej rocznicy premiery. Odnowiona wersja cenionego horroru Yeona Sang-ho zostanie zaprezentowana w rozdzielczości 4K. Zombie express – kultowy horror science fiction wraca do kin z okazji 10. rocznicy premiery Well Go USA Entertainment oficjalnie zapowiedziało ponowne wprowadzenie filmu Zombie express do kin. Produkcja będzie wyświetlana w Ameryce od 14 sierpnia tego roku. Będzie to jednocześnie pierwsza okazja, aby zobaczyć ten południowokoreański horror na dużym ekranie w odnowionej wersji 4K. Obecnie nie podano informacji o podobnej dystrybucji w Polsce.

Film w reżyserii Yeona Sang-ho zadebiutował w 2016 roku i szybko zdobył uznanie widzów oraz krytyków. Głównym bohaterem opowieści jest Seok-woo, w którego wcielił się Gong Yoo. Mężczyzna podróżuje razem ze swoją córką pociągiem do Busan, gdzie dziewczynka ma spotkać się z matką. Ich podróż zmienia się jednak w walkę o życie, gdy w Korei Południowej wybucha epidemia zmieniająca ludzi w agresywne i niezwykle szybkie zombie. Zombie express do dziś pozostaje jedną z najlepiej ocenianych produkcji poświęconych żywym trupom. W serwisie Rotten Tomatoes film może pochwalić się 95 procentami pozytywnych recenzji krytyków oraz wynikiem 89 procent wśród widzów. Produkcję docenił również Stephen King, który umieścił ją na swojej liście najważniejszych filmów pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku przygotowanej dla dziennika The New York Times. Termin ponownego wprowadzenia filmu do kin nie jest przypadkowy. Zombie express po raz pierwszy zaprezentowano podczas festiwalu w Cannes 13 maja 2016 roku. Kilka miesięcy później, 18 sierpnia, w Korei Południowej zadebiutowała animacja Seoul Station, stanowiąca fabularny wstęp do wydarzeń przedstawionych w horrorze.

GramTV przedstawia:

Franczyza doczekała się także filmu Zombie express 2: Półwysep. Samodzielna kontynuacja, pokazująca świat kilka lat po wybuchu epidemii, trafiła do południowokoreańskich kin 15 lipca 2020 roku. Od jej premiery minęło więc już ponad sześć lat, a studio nie zapowiedziało dotychczas kolejnej pełnometrażowej odsłony serii. Powrót Zombie express zbiegnie się natomiast z amerykańską premierą kolejnego filmu Yeona Sang-ho. Colony trafi do tamtejszych kin 28 sierpnia 2026 roku. Produkcja nie należy do tego samego uniwersum, ale ponownie opowiada o grupie ludzi uwięzionych w odizolowanym miejscu podczas epidemii wywołanej przez mutującego wirusa. Wcześniejszy powrót Train to Busan może więc dodatkowo zwiększyć zainteresowanie nowym horrorem reżysera. Dobry wynik rocznicowych pokazów mógłby również ponownie zwrócić uwagę na anglojęzyczny projekt The Last Train to New York. Produkcja została pierwotnie zapowiedziana jako remake Train to Busan i miała trafić do kin w kwietniu 2023 roku, ale została później usunięta z kalendarza Warner Bros. James Wan przekonywał w 2025 roku, że film wciąż pozostaje ważnym projektem dla jego zespołu. Producent wyjaśnił również, że The Last Train to New York miałby być raczej historią osadzoną w tym samym świecie niż bezpośrednim remake’iem. Akcja miałaby rozgrywać się w Stanach Zjednoczonych równolegle do wydarzeń znanych z koreańskiego oryginału. Projekt nadal nie ma jednak potwierdzonego terminu rozpoczęcia produkcji ani daty premiery.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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