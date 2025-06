Twenty One Pilots prezentują nowy singiel "The Contract". Przy okazji ogłosili start trasy koncertowej

Album został po raz pierwszy zasugerowany przez zespół w maju za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie zamieścili wpis: “Hello Clancy. Hello Blurryface. Let’s finish this.” Odniesienie do bohaterów poprzednich albumów – “Clancy”(2024) i kultowego “Blurryface” (2015) – sugeruje, że “Breach” będzie narracyjnym domknięciem opowieści rozpisanej na kilka ostatnich płyt: “Trench” (2018) oraz “Scaled and Icy” (2021).

Choć dokładna data premiery “Breach” nie została jeszcze ogłoszona, wiadomo, że towarzyszyć jej będzie trasa koncertowa po Ameryce Północnej, która rozpocznie się we wrześniu koncertem w Cincinnati i potrwa do końca października. Trasa została zatytułowana The Clancy Tour: Breach, co podkreśla ciągłość między poprzednim, a nowym projektem zespołu. Więcej szczegółów dotyczących trasy i samego albumu ma zostać ujawnionych w nadchodzących tygodniach.