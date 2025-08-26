Zaloguj się lub Zarejestruj

Turok: Origins zbyt mocny dla jednej z konsol Xbox. Gracze mogę zapomnieć o 60 FPS

Mikołaj Ciesielski
2025/08/26 08:40
Reżyser gry poruszył kwestię wydajności na konsolach Sony i Microsoftu.

Na The Game Awards 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi Turok: Origins. Saber Interactive obiecuje, że nadchodząca produkcja uszanuje dziedzictwo marki Turok. W sieci pojawiły się tymczasem nowe informacje na temat wydajności wspomnianego tytułu na konsolach PlayStation i Xbox.

Turok: Origins
Turok: Origins

Turok: Origins bez 60 FPS na Xbox Series S

Jesús Iglesias – reżyser gry – udzielił wywiadu redakcji Wccftech. W trakcie rozmowy deweloper ujawnił, że na Xbox Series S nie uruchomimy Turok: Origins w 60 FPS. Iglesias zapewnił jednak, że wersja na PlayStation 5 i Xbox Series X ma działać w stabilnych 60 klatkach na sekundę.

Wciel się w legendarnych wojowników Turoków i staw czoła drapieżnym dinozaurom oraz przerażającym obcym, których celem jest zniszczenie ludzkiego życia w całej galaktyce. Niszcz swoich wrogów arsenałem potężnych broni oraz zdolności i używaj DNA poległych wrogów, aby go wzmocnić – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Turok: Origins zmierza nie tylko na konsole Sony i Microsoftu, ale także na komputery osobiste. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery wspomnianej produkcji.

Źródło:https://gamingbolt.com/turok-origins-will-not-run-at-60-fps-on-xbox-series-s

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

