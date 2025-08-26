Turok: Origins zbyt mocny dla jednej z konsol Xbox. Gracze mogę zapomnieć o 60 FPS

Na The Game Awards 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi Turok: Origins. Saber Interactive obiecuje, że nadchodząca produkcja uszanuje dziedzictwo marki Turok. W sieci pojawiły się tymczasem nowe informacje na temat wydajności wspomnianego tytułu na konsolach PlayStation i Xbox.

Turok: Origins bez 60 FPS na Xbox Series S

Jesús Iglesias – reżyser gry – udzielił wywiadu redakcji Wccftech. W trakcie rozmowy deweloper ujawnił, że na Xbox Series S nie uruchomimy Turok: Origins w 60 FPS. Iglesias zapewnił jednak, że wersja na PlayStation 5 i Xbox Series X ma działać w stabilnych 60 klatkach na sekundę.