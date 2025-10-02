Tu potrzebna będzie przerwa. Ile będzie trwać Avatar: Ogień i popiół?

Według reżysera Avatar: Ogień i popiół obecnie trwa około trzech godzin. Dla porównania pierwszy Avatar trwał 2 godziny i 42 minuty, a druga część 3 godziny i 12 minut.

Avatar: Ogień i popiół to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów ostatnich miesięcy 2025 roku. Niedawno film otrzymał nowy zwiastun, a teraz James Cameron w rozmowie z Variety zdradził, ile będzie trwała jego nadchodząca produkcja.

I jesteśmy przy trzech godzinach, wielka niespodzianka! Ale działa to znakomicie… – powiedział reżyser.

W trakcie wywiadu Cameron wspomniał, że wciąż pracuje nad wybranymi scenami, zwłaszcza tymi z udziałem Jake’a i Toruka:

Jak podkreślił sam Cameron, długość filmu na tym etapie nie jest jeszcze zamknięta. Twórca od lat słynie z tego, że poprawki i zmiany wprowadza nawet w późnym procesie postprodukcji. Co istotne, reżyser nie doprecyzował, czy wspomniane „trzy godziny” obejmują także napisy końcowe. Przy produkcjach tej skali potrafią one trwać od dziesięciu do nawet dwunastu minut.

W filmie Avatar: Ogień i popiół James Cameron zabiera widzów z powrotem na Pandorę w nowej przygodzie z byłym żołnierzem piechoty morskiej, a obecnie przywódcą Na’vi, Jake’em Sullym (Sam Worthington), wojowniczką Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) oraz rodziną Sullych – czytamy w oficjalnym opisie.

W obsadzie znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Dileep Rao oraz Matt Gerald.

Przypomnijmy, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje w kinach już 19 grudnia bieżącego roku.