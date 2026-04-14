Wielkie nowości w Battlefield 6. Start operacji Augur i finałowej fazy Hunter/Prey

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, seria Battlefield wkracza w decydujący moment drugiego sezonu. Do gry trafia właśnie Operacja Augur, która stanowi serce finałowej fazy sezonu, ochrzczonej mianem Hunter/Prey. Nowa zawartość zapowiada się jako intensywna lekcja współpracy i taktycznego planowania.

Battlefield 6 – dynamiczna walka w bazie Hagental

Operacja Augur przenosi graczy do bazy Hagental, gdzie siły NATO oraz Pax Armada zetrą się w śmiertelnym wyścigu o kontrolę nad kluczowymi sektorami. Projekt mapy kładzie ogromny nacisk na tworzenie i odbieranie przestrzeni przeciwnikowi. Każdy korytarz i plac bazy Hagental został zaprojektowany tak, by sprzyjać zasadzkom. Twórcy kreatywnie wykorzystują gadżety z poprzednich aktualizacji. Jeden z początkowych sektorów bazy bazuje na systemie zadymienia VL-7 Smoke (znanym z operacji Nightfall), co wymusza na graczach użycie termowizji i koordynacji radiowej.