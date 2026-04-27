Ród smoka z datą premiery 3. sezonu. Nowy zwiastun zapowiada wielki powrót hitu

Mikołaj Ciesielski
2026/04/27 17:40
HBO ma dobre wieści dla wszystkich miłośników uniwersum Gry o Tron.

Już w lutym mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun 3. sezonu Rodu smoka. Wówczas zapowiedziano również, że wspomniana produkcja powróci latem 2026 roku. Dzisiaj natomiast HBO ujawniło dokładną datę premiery nowych odcinków popularnego serialu osadzonego w świecie Gry o tron.

Ród smoka
Ród smoka

HBO ujawniło datę premiery 3. sezonu serialu Ród smoka

Zgodnie z przekazanymi informacjami 3. sezon serialu Ród smoka zadebiutuje 22 czerwca 2026 roku. Całość będzie składać się z 8 odcinków, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień aż do finału, który będzie miał miejsce 10 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery opublikowano też nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

W 3. sezonie Rodu smoka ponownie wystąpią m.in. Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans czy Ewan Mitchell. Do obsady dołączą: Tommy Flanagan jako Lord Roderick Dustin, Dan Fogler jako Ser Torrhen Manderly oraz James Norton w roli Ormunda Hightowera.

Na koniec warto dodać, że serial Ród smoka zadebiutował na rynku w sierpniu 2022 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniego sezonu, to zapraszamy Was do lektury: Ród smoka – recenzja 2. sezonu. Piękny taniec przy serii niewypałów.

Źródło:https://youtu.be/fsvSZ6YBNys

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

