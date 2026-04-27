Ród smoka z datą premiery 3. sezonu. Nowy zwiastun zapowiada wielki powrót hitu

Już w lutym mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun 3. sezonu Rodu smoka. Wówczas zapowiedziano również, że wspomniana produkcja powróci latem 2026 roku. Dzisiaj natomiast HBO ujawniło dokładną datę premiery nowych odcinków popularnego serialu osadzonego w świecie Gry o tron.

HBO ujawniło datę premiery 3. sezonu serialu Ród smoka

Zgodnie z przekazanymi informacjami 3. sezon serialu Ród smoka zadebiutuje 22 czerwca 2026 roku. Całość będzie składać się z 8 odcinków, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień aż do finału, który będzie miał miejsce 10 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery opublikowano też nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.