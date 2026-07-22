Tryb kariery w Le Mans Ultimate nadal powstaje, ale twórcy podchodzą do niego wyjątkowo ostrożnie

Jedną z najczęściej powtarzających się próśb społeczności Le Mans Ultimate jest rozbudowanie zawartości dla pojedynczego gracza. Gra obecnie oferuje jedynie możliwość rozegrania pojedynczego weekendu wyścigowego przeciwko kierowcom sterowanym przez sztuczną inteligencję i sytuacja ta nie zmieniła się od momentu debiutu tytułu we wczesnym dostępie na początku 2024 roku. Szef Motorsport Games zabrał głos w tej sprawie. Przypomnijmy także, że do gry trafi sporo torów z USA, więc będzie czym umilić sobie czas oczekiwania.

Tryb kariery w LMU nie został porzucony

Choć tryb kariery został oficjalnie zapowiedziany w czerwcu 2025 roku, a twórcy pokazali już pierwsze zrzuty ekranu oraz fragmenty interfejsu użytkownika, w ostatnich miesiącach temat praktycznie zniknął z materiałów prezentujących kolejne aktualizacje gry. W związku z tym wielu graczy zaczęło zastanawiać się, na jakim etapie znajdują się prace. Na to pytanie odpowiedział Stephen Hood, prezes Motorsport Games, czyli wydawcy Le Mans Ultimate oraz właściciela Studio 397, w rozmowie z serwisem Traxion. Stephen Hood zapewnił, że projekt rozwija się zgodnie z planem i nie został porzucony: