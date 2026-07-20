Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Belgii w F1. Leclerc nie odpuszczał do samego końca

Andrea Kimi Antonelli odniósł swoje szóste zwycięstwo w tegorocznym sezonie Formuły 1, wygrywając emocjonujące Grand Prix Belgii na torze Spa-Francorchamps. Kierowca Mercedesa musiał odrobić stratę do Charlesa Leclerca, który objął prowadzenie po pit stopie przeprowadzonym podczas neutralizacji z użyciem wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Decydujący manewr wyprzedzania Antonelli wykonał dopiero w końcówce wyścigu.

Andrea Kimi Antonelli sięga po kolejne zwycięstwo w F1

Dla włoskiego kierowcy był to już szósty triumf w tegorocznym sezonie. Antonelli zamienił również swoje szóste Pole Position na kolejne zwycięstwo, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw świata. Już na początku rywalizacji kierowca Mercedesa skutecznie obronił się przed atakami Maxa Verstappena, a następnie kontrolował przebieg wyścigu. Sytuacja zmieniła się jednak po wyjeździe Virtual Safety Car, z którego znakomicie skorzystało Ferrari. Dzięki tańszemu czasowo postojowi w alei serwisowej Charles Leclerc wyjechał przed Antonellim i objął prowadzenie.