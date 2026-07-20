Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Belgii w F1. Leclerc nie odpuszczał do samego końca

Kimi Antonelli triumfuje po emocjonującym pojedynku z Leclerkiem. Russell odpadł już na pierwszym okrążeniu.
Andrea Kimi Antonelli odniósł swoje szóste zwycięstwo w tegorocznym sezonie Formuły 1, wygrywając emocjonujące Grand Prix Belgii na torze Spa-Francorchamps. Kierowca Mercedesa musiał odrobić stratę do Charlesa Leclerca, który objął prowadzenie po pit stopie przeprowadzonym podczas neutralizacji z użyciem wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Decydujący manewr wyprzedzania Antonelli wykonał dopiero w końcówce wyścigu.
Andrea Kimi Antonelli sięga po kolejne zwycięstwo w F1
Dla włoskiego kierowcy był to już szósty triumf w tegorocznym sezonie. Antonelli zamienił również swoje szóste Pole Position na kolejne zwycięstwo, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw świata. Już na początku rywalizacji kierowca Mercedesa skutecznie obronił się przed atakami Maxa Verstappena, a następnie kontrolował przebieg wyścigu. Sytuacja zmieniła się jednak po wyjeździe Virtual Safety Car, z którego znakomicie skorzystało Ferrari. Dzięki tańszemu czasowo postojowi w alei serwisowej Charles Leclerc wyjechał przed Antonellim i objął prowadzenie.
Monakijczyk utrzymywał pierwszą pozycję aż do 34. okrążenia, kiedy Antonelli przypuścił decydujący atak. Kierowca Mercedesa wyprzedził Ferrari efektownym manewrem po zewnętrznej stronie na prostej Kemmel Straight, odzyskując prowadzenie. Leclerc do samego końca wywierał presję na liderze, jednak Antonelli nie popełnił błędu i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo od Grand Prix Monako, które odbyło się cztery rundy wcześniej.
GramTV przedstawia:
Na trzecim miejscu finiszował Max Verstappen z Red Bulla. Holender nie był jednak w stanie nawiązać walki z prowadzącą dwójką i zakończył wyścig z wyraźną stratą do Antonellego i Leclerca. Ogromny cios w walce o mistrzostwo świata poniósł natomiast George Russell. Brytyjczyk odpadł z rywalizacji już na pierwszym okrążeniu po kolizji z Lewisem Hamiltonem. Po słabszym starcie Russell próbował wyprzedzić Hamiltona po zewnętrznej stronie zakrętu Les Combes. Między kierowcami doszło jednak do kontaktu, po którym Mercedes Russella wypadł z toru i zatrzymał się w żwirze, kończąc jego wyścig. Wycofanie się z rywalizacji oznacza, że Russell traci już 50 punktów do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Antonellego. Hamilton otrzymał pięciosekundową karę czasową za spowodowanie kolizji z Russellem, jednak mimo to zdołał odrobić straty i ukończył wyścig na czwartym miejscu, wyprzedzając Oscara Piastriego, który finiszował jako piąty.
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