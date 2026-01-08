Zaloguj się lub Zarejestruj

Tryb honoru nie wybacza. Ten błąd zakończył rozgrywkę w Baldur’s Gate 3

Jakub Piwoński
2026/01/08 08:30
Jedna rozmowa w obozie wystarczyła, by brutalny tryb zakończył się w najmniej spodziewany sposób.

Tryb honoru w Baldur’s Gate 3 nie wybacza błędów, o czym boleśnie przekonał się jeden z graczy. Użytkownik Reddita o pseudonimie LogensTenthFinger opisał, jak przez niefortunny zbieg okoliczności przegrał całą rozgrywkę po rozmowie z Withersem – i to mimo że udało mu się przetrwać trudną walkę.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3: drobna pomyłka zakończyła całą rozgrywkę w trybie honoru

Tryb honorowy to najtrudniejszy wariant zabawy w produkcji Larian Studios. Gracz dysponuje tylko jednym zapisem, a śmierć całej drużyny definitywnie kończy podejście. Dodatkowo przeciwnicy są wzmocnieni zasadami znanymi z trybu Taktycznego, a kluczowi bossowie zyskują nowe legendarne akcje. Nic więc dziwnego, że ukończenie gry w tym trybie pozostaje rzadkością.

W opisywanej sytuacji gracz próbował znokautować Mintharę, by móc ją później zrekrutować bez masakry Szmaragdowego Gaju. Plan się nie powiódł, drużyna została niemal całkowicie wybita, a przy życiu pozostała jedynie Karlach z jednym punktem zdrowia. Po powrocie do obozu LogensTenthFinger postanowił wskrzesić towarzyszy u Withersa. W trakcie przywracania Gale’a doszło jednak do fatalnej pomyłki – postać została „zrespawnowana” bezpośrednio w miejscu, w którym stała Karlach, zadając jej śmiertelne obrażenia i kończąc całą rundę w trybie honoru.

W komentarzach wybuchła dyskusja, czy winę ponosi Withers, mechanika gry, czy brak ostrożności gracza. Niektórzy sugerowali też, że śmierć mogła spowodować nekrotyczna aura Gale’a. Tak czy inaczej, to kolejny dowód na to, że w Baldur’s Gate 3 nawet drobny błąd może zakończyć się całkowitą porażką – zwłaszcza w trybie honoru.

Źródło:https://gamerant.com/baldurs-gate-3-honor-mode-fail-withers-resurrection/

News
RPG
Larian Studios
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




