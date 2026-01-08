Tryb honoru nie wybacza. Ten błąd zakończył rozgrywkę w Baldur’s Gate 3

Jedna rozmowa w obozie wystarczyła, by brutalny tryb zakończył się w najmniej spodziewany sposób.

Tryb honoru w Baldur’s Gate 3 nie wybacza błędów, o czym boleśnie przekonał się jeden z graczy. Użytkownik Reddita o pseudonimie LogensTenthFinger opisał, jak przez niefortunny zbieg okoliczności przegrał całą rozgrywkę po rozmowie z Withersem – i to mimo że udało mu się przetrwać trudną walkę.

Baldur’s Gate 3: drobna pomyłka zakończyła całą rozgrywkę w trybie honoru

Tryb honorowy to najtrudniejszy wariant zabawy w produkcji Larian Studios. Gracz dysponuje tylko jednym zapisem, a śmierć całej drużyny definitywnie kończy podejście. Dodatkowo przeciwnicy są wzmocnieni zasadami znanymi z trybu Taktycznego, a kluczowi bossowie zyskują nowe legendarne akcje. Nic więc dziwnego, że ukończenie gry w tym trybie pozostaje rzadkością.