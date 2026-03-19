Świetne wieści dla fanów Deltarune. RPG twórcy Undertale już niedługo z piątym rozdziałem

Większość zespołu pracuje już nad innymi sprawami.

Wygląda na to, że tempo prac nad kontynuacją przygód w świecie Deltarune nabrało niesamowitego rozpędu. W najnowszym wpisie w serwisie Bluesky, twórca potwierdził, że rozdział 5 jest już niemal gotowy. Deltarune – co dalej z rozdziałem 5? Najważniejszą wiadomością jest fakt, że większość zespołu deweloperskiego zakończyła już swoje główne zadania przy piątym rozdziale. Formalne testy z udziałem profesjonalistów rozpoczną się 1 kwietnia. Japońskie tłumaczenie oraz kontrola jego jakości mają zostać ukończone jeszcze w kwietniu, a obecnie prace skupiają się wyłącznie na eliminowaniu błędów oraz szlifowaniu detali.

Toby Fox zastrzegł, że okres testowy potrwa „nieokreśloną ilość czasu”, ale użył tego sformułowania w znaczeniu dosłownym – faza ta potrwa tyle, ile będzie wymagać dopracowanie gry, a nie jest to eufemizm dla opóźnienia. Po zakończeniu testów gra musi jeszcze przejść proces certyfikacji na konsolach (w tym na Nintendo Switch 2, na którym w zeszłym roku zadebiutowały rozdziały 3. i 4.). Biorąc pod uwagę, że poprzednie dwa rozdziały otrzymaliśmy w 2025 roku, wydanie „piątki” jeszcze w 2026 roku oznaczałoby rekordowe tempo dla tej serii.

Społeczność na Reddicie żyje nie tylko nadchodzącą premierą, ale i pewną językową zagadką. Fani zauważyli, że Toby Fox rzadko używa sformułowania „przejście do Rozdziału 6”, zamiast tego pisząc o „pójściu dalej po Rozdziale 5”. Część graczy wierzy, że wydarzenia w Chapter 5 będą tak przełomowe dla fabuły, że kolejny rozdział może przyjąć zupełnie inną, nieoczekiwaną formę. Warto jednak przypomnieć, że w zimowym biuletynie Fox wspomniał, iż „za kilka miesięcy znaczna część zespołu prawdopodobnie skupi uwagę na Rozdziale 6”, co nieco studzi teorie o drastycznej zmianie struktury gry. Na koniec przypomnijmy, że Toby Fox stojący za Deltarune w przeszłości stworzył też Untertale – kultowego RPG-a z 2015 roku. Nowy tytuł rozwijany jest w podobnym klimacie.