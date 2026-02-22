Ta jedna minuta w arcydziele science fiction Ridleya Scotta to zarazem najlepszy moment w historii gatunku

Pełen emocji moment miał miejsce w niezapomnianym Łowcy adndroidów.

Filmy science fiction od lat dostarczają widzom niezapomnianych i często poruszających scen. Od kultowego „I am your father” w Star Wars, przez zapierającą dech akcję Matrixa, po przygody Marty’ego McFlya w Powrocie do przyszłości czy klaustrofobiczne napięcie w Obcym, kino SF potrafi zachwycić, przerażać i wzruszać. Palmę pierwszeństwa w zestawieniu mocnych, niezapomnianych scen w filmach science fiction dzierży jednak Łowca androidów. Ta ikoniczna scena z Łowcy androidów trwa zaledwie minutę, ale trwale zapada w pamięć Łowca androidów Ridleya Scotta, choć powstał w 1982 roku, nie odstaje od współczesnych blockbusterów, oferując gęstą atmosferę, niepokojące lokacje i momenty pełne napięcia. W filmie znajdziemy zarówno deszczowe ulice futurystycznego Los Angeles, jak i intensywne starcia z replikantami, które zapadają w pamięć na lata.

Jak zauważa ComicBook.com, najbardziej ikoniczna scena filmu to zaledwie pięćdziesiąt sekund, a jej siła tkwi w emocjach i uniwersalności. Roy Batty (Rutger Hauer), replikant zbliżający się do końca swojego cyklu życia, ratuje Ricka Deckarda (Harrison Ford) w dramatycznym momencie po pościgu i walce. To, co mogło być zwykłym aktem zemsty, zamienia się w akt współczucia, pokazując więcej człowieczeństwa niż większość długich monologów w kinie. To niezwykłe połączenie siły i empatii sprawia, że scena staje się ponadczasowa i porusza zarówno fanów sci-fi, jak i szeroką publiczność. W drugiej części tej samej sceny Roy wypowiada słynne słowa:

GramTV przedstawia:

Widziałem rzeczy, w które wy, ludzie, nie zdołalibyście uwierzyć. (...) Wszystkie te momenty znikną w czasie, jak łzy na deszczu. Monolog, którego ostateczną formę współtworzył także sam Hauer, łączy precyzyjne słowa z niezwykłym przekazem – przemijanie, pamięć i piękno chwil zostają oddane w niecałej minucie. To przypomnienie, że nasze życie jest ograniczone, a najcenniejsze są wspomnienia i doświadczenia, które tworzymy. Łowca androidów pokazuje, że nawet w świecie syntetycznych istot i futurystycznych technologii, to człowieczeństwo i emocje decydują o sile opowieści. Ta krótka, intensywna sekwencja pozostaje jednym z najwybitniejszych momentów kina science fiction i inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









