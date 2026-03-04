Trump uderzy w Tencent? Chiński gigant z niepewną przyszłością w USA

Donald Trump już w czasach swojej pierwszej kadencji dawał wyraźnie do zrozumienia, że niespecjalnie po drodze mu z Chinami. W kadencji drugiej nie jest inaczej.

Nie jest to bez znaczenia także w kwestii rynku gier. I już niedługo może mieć wpływ na obecną sytuację w branży. Administracja Trumpa powie “stop” Tencentowi? Sprawa tyczy się oczywiście gamingowego giganta, jakim jest Tencent, w którego portfolio znajduje się wiele uznanych studiów. Chińczycy są np. właścicielami Riot Games (League of Legends, VALORANT), Klei Entertainment (Don’t Starve), Turtle Rock Studios (Left 4 Dead) czy też Fatshark (Warhammer 40,000: Darktide). Posiadają także udziały m.in. w takich firmach, jak Epic Games, Ubisoft, Bloober Team, FromSoftware, Remedy Entertainment czy też Paradox Interactive.

Cześć z tych marek, jak np. Riot czy Epic wywodzi się bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. I jak podaje dziennik Financial Times, administracja Białego Domu ma rzekomo debatować, czy zezwolić Tencentowi na posiadanie tychże udziałów. Biuro Donalda Trumpa chce ocenić, czy czynione przez Chińczyków inwestycję stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

To wszystko w momencie, gdy sam Trump przygotowuje się obecnie do spotkania z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpingiem. Do rozmowy obu przywódców ma dojść między 31 marca a 2 kwietnia. To wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych uda się z wizytą do Chin. Będzie to pierwszy wyjazd amerykańskiego przywódcy do Państwa Środka od 2017 roku. Wtedy to również Trump wizytował Chiny, Jakie będą efekty tych rozważań i wspomnianego spotkania? Trudno powiedzieć, bo nie ma co ukrywać, że obecna administracja nie należy do najbardziej przewidywalnych. Do tego stopnia, że niektórzy zaczęli obwiniać właśnie Trumpa za to, że swoimi cłami przyczynił się do braku edycji kolekcjonerskiej Resident Evil Requiem.

