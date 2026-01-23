Resident Evil Requiem bez edycji kolekcjonerskiej przez... Donalda Trumpa?

Fani Resident Evil mogą zacierać ręce. Wielkimi krokami zbliżamy się wszak do premiery Requiem, które zapowiada się na kolejną udaną odsłonę cyklu.

Jak to często bywa, nadchodząca produkcja ukaże się w kilku różnych wersjach. Próżno jednak szukać wśród nich edycji kolekcjonerskiej, co zaczęło mocno zastanawiać graczy. Trump winny brakowi kolekcjonerskiej edycji Resident Evil Requiem? Jak twierdzi branżowy insider, Dusk Golem, winny takiemu stanowi rzeczy ma być Donald Trump. A raczej cła, które prezydent Stanów Zjednoczonych wprowadził na początku 2025 roku, a które odcisnęły swoje piętno na wielu branżach. W tym również na branży gier i spekuluje się, iż mogły one przyczynić się do braku “kolekcjonerki” Resident Evil Requiem.

Dusk Golem w swoim wpisie uderzył wprost w 47. prezydenta USA: Wydaje mi się, że, chociaż wielu ludzi nie chce tego słuchać, Donald Trump i jego ciągle zmieniające się taryfy są doprowadziły do tego, że Resident Evil Requiem nie dostał taka naprawdę edycji kolekcjonerskiej, jak to zwykle bywa.

Sam Capcom nie podał oficjalnych przyczyn rezygnacji ze stworzenia edycji kolekcjonerskiej. Tymczasem zapaleni fani serii mogą czuć się rozczarowani. Przypomnijmy, że poprzednia pełnoprawna część cyklu, Resident Evil Village, “kolekcjonerkę” jak najbardziej otrzymała. W tej zaś poza m.in. materiałową mapą, artbookiem czy też kolekcjonerskim pudełkiem znalazła się figurka Chrisa Redfielda. Z kolei Resident Evil Requiem dostanie dwie wersje. Poza standardową, w ramach której otrzymamy samą grę, na rynku dostępne będzie też Deluxe Edition. Tam twórcy dołożyli 5 skórek postaci, 4 skórki broni, 2 filtry obrazu, 2 przypinki oraz dodatkowe pliki audio i tekstowe. Sama produkcja ukaże się 27 lutego 2026 na komputerach osobistych i konsolach Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Sympatycy RE nadal będą mogli powiększyć swoją kolekcje “kurzołapek” o nowe trofea, ale w nieco inny sposób. Wystartowała bowiem przedsprzedaż mających około 28-30 cm figurek Leona i Grace, których premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Zostały one wycenione na ok. 653 zł każda.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

