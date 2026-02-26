Policja weszła do siedziby Allegro

Dla wielu ludzi zakupy bez Allegro to dziś rzecz trudna do wyobrażenia. I nie ma co się dziwić, bo mówimy o największej platformie e-commerce pochodzącej z Europy.

Obecnie jednak firma ma pewne problemy. Dość powiedzieć, że w czwartek do jej siedziby i biur weszła policja. UOKiK kontynuuje przyglądanie się sprawie Allegro To dalszy ciąg kontrowersji ciągnących się już od kilku miesięcy. Przypomnimy, że Allegro zarzuca się, iż faworyzuje własne usługi logistyczne, tj. dostawy do automatów One Box oraz te oferowane przez przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Już w tamtym roku sprawę do sądu arbitrażowego skierował rodzimy InPost, domagając się zadośćuczynienia w kwocie 98,7 mln zł.

Latem analizę zarzutów rozpoczął także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To właśnie pokłosiem działań UOKiK-u jest wejście policji do siedziby firmy w Poznaniu oraz jej biur w Warszawie. Celem jest ustalenie skali naruszeń i ustalenie, czy istnieją podstawy, by rozpocząć postępowanie antymonopolowe. Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – przyznał w rozmowie z Rzeczpospolitą prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

GramTV przedstawia:

Działania policji potwierdziło również samo Allegro. Jednocześnie jednak firma odpiera zarzuty, zapewniając, iż jej działania mieszą się w ramach obecnie funkcjonującego prawa. Dodatkowo potwierdziła ona chęć dalszej współpracy, by jak najszybciej doprowadzić do wyjaśnienia sprawy. Tego typu działania są standardowym elementem procedur prowadzonych przez Urząd. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozostają w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji. Od samego początku postępowania w pełni współpracujemy z Urzędem, przekazując na jego wniosek wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W tej sprawie również zapewniamy pełną transparentność i dalszą współpracę – stwierdziło Allegro w oświadczeniu przesłanym do Rzeczpospolitej. Zarzuty o zapędy monolistyczne to niejedyne problemy Allegro. Platforma weszła również w spór z inną firmą działającą w branży e-commerce, Erli. Ta zarzuca konkurentom, iż ci mają wymuszać na sprzedawcach konkretną politykę cenową tak, by nie oferowali oni niższych cen w innych miejscach niż Allegro.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

