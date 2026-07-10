Transport Fever 3 prezentuje kolejne nowości. Twórcy pokazali ponad 300 pojazdów i wyczekiwane funkcje

Tak wyglądają kolejne zaprezentowane nowości.

Urban Games i Paradox Interactive opublikowali piąty materiał z serii First Look, prezentujący najważniejsze elementy Transport Fever 3. Najnowsze wideo skupia się na nowych mechanikach, systemie progresji, rozbudowie świata oraz narzędziach, które trafią do gry już w dniu premiery. Transport Fever 3 zaoferuje ponad 300 pojazdów i rozbudowany system zarządzania Twórcy potwierdzili, że podstawowa wersja gry odda graczom do dyspozycji ponad 300 pojazdów. Jednocześnie zapowiedziano pełne wsparcie dla modyfikacji od dnia premiery – nie tylko na komputerach osobistych, ale również na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Dzięki temu użytkownicy wszystkich platform będą mogli korzystać z darmowych modów oraz rozbudowanych narzędzi kreatywnych.

Nowe wideo prezentuje także szereg funkcji, o które od dawna prosiła społeczność. Wśród nich znalazły się dynamiczny cykl dnia i nocy, interaktywny system pogody, bardziej realistyczne zachowanie pasażerów i pojazdów oraz inteligentniejsze zarządzanie ruchem drogowym. Jedną z największych nowości będzie przebudowany system przemysłu. Zakłady produkcyjne mają pojawiać się dynamicznie w zależności od warunków otoczenia, a każdy rodzaj ładunku otrzyma własny oczekiwany czas dostawy. Przykładowo żywność będzie wymagała szybkiego transportu, podczas gdy surowce, takie jak węgiel czy kamień, będzie można przewozić znacznie wolniej. Terminowość dostaw stanie się jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój miast. Gracze będą musieli odpowiednio dobierać środki transportu, balansując między kosztami, czasem przewozu i możliwościami infrastruktury. W niektórych przypadkach opłacalne okaże się wykorzystanie samolotów lub śmigłowców, mimo ich wysokich kosztów utrzymania.

GramTV przedstawia:

Urban Games przebudowało również system progresji. Wraz z rozwojem kolejnych miast wzrośnie ranga przedsiębiorstwa logistycznego, odblokowując nowe mechaniki, takie jak poszukiwanie surowców czy prowadzenie kampanii marketingowych. Duże zmiany obejmą także interfejs użytkownika. Odświeżony Line Manager pozwoli zarządzać liniami, pojazdami i stacjami z jednego miejsca, a integracja z widokiem 3D umożliwi szybkie modyfikowanie tras bez konieczności przełączania się między kolejnymi oknami. Premiera Transport Fever 3 została zaplanowana na 2026 rok, choć dokładnej daty premiery brak. Gra jednocześnie trafi na PC PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Nowe informacje o Transport Fever 3. Modderzy i gracze pomogą w rozwoju gry