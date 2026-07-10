Nowość dla fanów GTA. Rockstar przygotował kolejną zawartość w GTA 5

GTA Online otrzyma nowy napad. Kortz Center Heist zadebiutuje już niedługo

Rockstar Games nie zamierza jeszcze porzucać GTA Online. Twórcy potwierdzili premierę kolejnej dużej zawartości do sieciowego trybu Grand Theft Auto 5. Już 14 lipca gracze będą mogli rozpocząć zupełnie nowy napad, który pozwoli zdobyć wysokie nagrody oraz wyjątkowe dekoracje do posiadanych posiadłości. GamesRadar GTA Online – Kortz Center Heist wprowadzi kradzież dzieł sztuki Najnowszy napad został nazwany Kortz Center Heist i zabierze graczy do luksusowego muzeum sztuki. Właściciele posiadłości w GTA Online będą mogli rozpocząć przygotowania, kontaktując się z Mr. Faberem oraz Rafem De Angelisem.

Misja będzie składać się z klasycznych etapów znanych z wcześniejszych napadów. Gracze najpierw przeprowadzą rozpoznanie terenu, przygotują odpowiedni sprzęt, a następnie wykonają właściwą akcję. Tym razem pojawi się jednak ciekawy zwrot – uczestnicy współpracują z fałszerzem, aby stworzyć kopie dzieł sztuki i podmienić je podczas włamania. Po zakończeniu napadu gracze będą mogli zdecydować, co zrobić ze zdobytymi obrazami. Prawdziwe dzieła można sprzedać za dużą sumę pieniędzy albo zachować jako ozdobę własnej posiadłości. Co tydzień dostępne będą trzy nowe obrazy do zdobycia.

GramTV przedstawia:

Do rozpoczęcia własnego napadu wymagane będzie posiadanie własnej rezydencji w GTA Online oraz wykupienie dodatku Art Studio. Nie będzie to jednak konieczne, aby dołączyć do misji organizowanej przez innego gracza. Rockstar przygotował również dodatkowe bonusy. Gracze, którzy zalogują się przed 13 lipca, otrzymają 500 tysięcy GTA$ oraz darmowy pojazd Benefactor Turreted Limo. Osoby posiadające posiadłości mogą natomiast otrzymać między innymi zniżkę w wysokości 1 miliona GTA$ na rozszerzenie Art Studio, darmowy śmigłowiec Annihilator Stealth oraz specjalną dekorację Kortz Center. Członkowie GTA+ od 14 lipca otrzymają również wcześniejszy dostęp do nowego samochodu Grotti Veleno GT. Wszyscy jednak czekają na premierę GTA 6, która zgodnie z planem odbędzie się 19 listopada. GTA 6 będzie maszynką do pieniędzy. Sama wyższa cena może dać 450 mln dolarów