Trackmania wygrywa z simracingiem. Esports World Cup rezygnuje profesjonalnego ścigania

Po dwóch latach obecności gry Rennsport, organizatorzy wydarzenia Esports World Cup zdecydowali się pominąć kategorię symulacji wyścigowych w nadchodzącej edycji turnieju. Mimo wszystko nie zrezygnowali z aspektu wyścigowego, bowiem w miejsce simracingu wskoczy szalona Trackmania.

Trackmania zastąpi simracing podczas Esports World Cup

Esports World Cup to międzynarodowe wydarzenie LAN-owe organizowane przez Esports World Cup Foundation i finansowane przez Public Investment Fund (PIF) Arabii Saudyjskiej. Przez ostatnie dwa lata, w ramach turnieju obecna była kategoria odwzorowująca motorsport, oparta na rozwijanej wówczas platformie Rennsport, jeszcze przed jej oficjalną premierą. Nieudaną premierą jak się okazuje, o czym możecie dowiedzieć się z naszej recenzji. W 2024 roku zwycięzcami rywalizacji zespołowej i indywidualnej zostali odpowiednio Team Redline oraz Kevin Siggy. Rok później ekipa Team Redline powtórzyła swój sukces, ponownie dominując w zawodach.