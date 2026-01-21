Zaloguj się lub Zarejestruj

Trackmania wygrywa z simracingiem. Esports World Cup rezygnuje profesjonalnego ścigania

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/21 12:00
0
0

Simracing nie będzie już częścią Esports World Cup 2026. Trackmania zajmuje jego miejsce.

Po dwóch latach obecności gry Rennsport, organizatorzy wydarzenia Esports World Cup zdecydowali się pominąć kategorię symulacji wyścigowych w nadchodzącej edycji turnieju. Mimo wszystko nie zrezygnowali z aspektu wyścigowego, bowiem w miejsce simracingu wskoczy szalona Trackmania.

Esports World Cup
Esports World Cup

Trackmania zastąpi simracing podczas Esports World Cup

Esports World Cup to międzynarodowe wydarzenie LAN-owe organizowane przez Esports World Cup Foundation i finansowane przez Public Investment Fund (PIF) Arabii Saudyjskiej. Przez ostatnie dwa lata, w ramach turnieju obecna była kategoria odwzorowująca motorsport, oparta na rozwijanej wówczas platformie Rennsport, jeszcze przed jej oficjalną premierą. Nieudaną premierą jak się okazuje, o czym możecie dowiedzieć się z naszej recenzji. W 2024 roku zwycięzcami rywalizacji zespołowej i indywidualnej zostali odpowiednio Team Redline oraz Kevin Siggy. Rok później ekipa Team Redline powtórzyła swój sukces, ponownie dominując w zawodach.

Esports World Cup znany jest z widowiskowej oprawy oraz niezwykle wysokich pul nagród. Dla przykładu, w ubiegłym roku łączna pula nagród dla zawodników i zespołów Rennsport wyniosła 500 tysięcy dolarów. Mimo tego, na tle innych kategorii obecnych na wydarzeniu, zainteresowanie widzów simracingiem było wyraźnie niższe.

Co dalej? W miejsce Rennsportu w 2026 roku pojawi się Trackmania. Darmowa gra wyścigowa Ubisoftu posiada już ugruntowaną scenę esportową i lojalną społeczność, a także rozpoznawalnych twórców, takich jak Wirtual czy GranaDyy oraz cykle turniejowe pokroju Trackmania World Tour. Fabian Scheuermann, Chief Games Officer w Esports World Cup Foundation, powiedział:

GramTV przedstawia:

Trackmania od zawsze była jedną z najbardziej czystych form rywalizacji w grach. Ten sam samochód, ta sama trasa, brak losowości, liczą się wyłącznie precyzja, pamięć i nerwy.

Esports World Cup 2026 odbędzie się w dniach od 6 lipca do 23 sierpnia, a łączna pula nagród wyniesie 75 milionów dolarów, rozdzielonych pomiędzy 24 gry. Turniej Trackmanii zgromadzi 32 zawodników, którzy powalczą o 500 tysięcy dolarów. Wśród pozostałych tytułów obecnych na wydarzeniu znajdą się między innymi Rocket League, Fortnite, Counter-Strike 2 oraz EA Sports FC 26.

Źródło:https://traxion.gg/esports-world-cup-replaces-sim-racing-with-trackmania/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

