Trackmania wygrywa z simracingiem. Esports World Cup rezygnuje profesjonalnego ścigania

Simracing nie będzie już częścią Esports World Cup 2026. Trackmania zajmuje jego miejsce.
Po dwóch latach obecności gry Rennsport, organizatorzy wydarzenia Esports World Cup zdecydowali się pominąć kategorię symulacji wyścigowych w nadchodzącej edycji turnieju. Mimo wszystko nie zrezygnowali z aspektu wyścigowego, bowiem w miejsce simracingu wskoczy szalona Trackmania.
Trackmania zastąpi simracing podczas Esports World Cup
Esports World Cup to międzynarodowe wydarzenie LAN-owe organizowane przez Esports World Cup Foundation i finansowane przez Public Investment Fund (PIF) Arabii Saudyjskiej. Przez ostatnie dwa lata, w ramach turnieju obecna była kategoria odwzorowująca motorsport, oparta na rozwijanej wówczas platformie Rennsport, jeszcze przed jej oficjalną premierą. Nieudaną premierą jak się okazuje, o czym możecie dowiedzieć się z naszej recenzji. W 2024 roku zwycięzcami rywalizacji zespołowej i indywidualnej zostali odpowiednio Team Redline oraz Kevin Siggy. Rok później ekipa Team Redline powtórzyła swój sukces, ponownie dominując w zawodach.
Esports World Cup znany jest z widowiskowej oprawy oraz niezwykle wysokich pul nagród. Dla przykładu, w ubiegłym roku łączna pula nagród dla zawodników i zespołów Rennsport wyniosła 500 tysięcy dolarów. Mimo tego, na tle innych kategorii obecnych na wydarzeniu, zainteresowanie widzów simracingiem było wyraźnie niższe.
Co dalej? W miejsce Rennsportu w 2026 roku pojawi się Trackmania. Darmowa gra wyścigowa Ubisoftu posiada już ugruntowaną scenę esportową i lojalną społeczność, a także rozpoznawalnych twórców, takich jak Wirtual czy GranaDyy oraz cykle turniejowe pokroju Trackmania World Tour. Fabian Scheuermann, Chief Games Officer w Esports World Cup Foundation, powiedział:
Trackmania od zawsze była jedną z najbardziej czystych form rywalizacji w grach. Ten sam samochód, ta sama trasa, brak losowości, liczą się wyłącznie precyzja, pamięć i nerwy.
Esports World Cup 2026 odbędzie się w dniach od 6 lipca do 23 sierpnia, a łączna pula nagród wyniesie 75 milionów dolarów, rozdzielonych pomiędzy 24 gry. Turniej Trackmanii zgromadzi 32 zawodników, którzy powalczą o 500 tysięcy dolarów. Wśród pozostałych tytułów obecnych na wydarzeniu znajdą się między innymi Rocket League, Fortnite, Counter-Strike 2 oraz EA Sports FC 26.
