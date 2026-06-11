Brad Pitt walczy o przetrwanie i ponownie łączy siły z reżyserem Furii. Jest pierwszy zwiastun The Heart of the Beast

To kino survivalowe i zapowiada się bardzo obiecująco.

Jak zostało zapowiedziane, tak się stało. Brad Pitt i David Ayer ponownie spotykają się na planie filmowym. Duet, który wcześniej współpracował przy wojennym widowisku Furia, wraca z nowym projektem zatytułowanym The Heart of the Beast. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun produkcji. The Heart of the Beast – pierwszy zwiastun filmu survivalowego z Bradem Pittem Nowy film opowiada historię byłego żołnierza jednostek specjalnych armii USA, granego przez Brada Pitta. Po katastrofie lotniczej mężczyzna zostaje uwięziony w dzikich i nieprzyjaznych rejonach Alaski. W walce o przetrwanie towarzyszy mu wysłużony pies wojskowy, z którym musi stawić czoła surowej naturze i własnym ograniczeniom.

Scenariusz napisał debiutujący Cameron Alexander, natomiast jednym z producentów filmu został Damien Chazelle – reżyser Babilonu. W obsadzie znalazł się również J.K. Simmons, choć jego rola ma mieć charakter drugoplanowy. Według pierwszych opinii z pokazów testowych The Heart of the Beast zbiera całkiem solidne reakcje. Widzowie chwalą emocjonalny charakter historii oraz relację głównego bohatera z psem, choć nie brakuje także scen nastawionych na napięcie i akcję. Część komentatorów porównuje film do Przetrwania z Liamem Nessonem, wskazując jednak, że nowa produkcja ma znacznie bardziej przystępny, przygodowy charakter.

GramTV przedstawia:

Dla Pitta jest to kolejny głośny projekt w niezwykle pracowitym okresie kariery. Aktor jest świeżo po niebywałym sukcesie filmu F1. W tym roku ma też pojawić się w filmach The Adventures of Cliff Booth oraz The Riders. Dla Davida Ayera jest to natomiast kolejna próba powrotu do formy po latach nierówno ocenianych produkcji. Reżyser ma na koncie takie filmy jak Bogowie ulicy, Królowie ulicy, Pszczelarz oraz kontrowersyjnie Legion samobójców – niechciane dziecko świata DC. Premiera The Heart of the Beast została zaplanowana na 25 września.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









