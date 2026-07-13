Total War: Warhammer 40,000 zachwyca rozmachem. Nowy 6-minutowy gameplay z oczekiwanej strategii

Creative Assembly pokazało nowy długi film z rozgrywki z nowego Total Wara.

Studio zaprezentowało kolejny fragment rozgrywki z Total War: Warhammer 40,000 po wcześniejszym wideo, które pojawiło się przed miesiącem. Materiał pokazuje efektowne starcie Astra Militarum z orkami, podczas którego na ekranie nie brakuje eksplozji, latających kończyn i niszczonych elementów otoczenia. Total War: Warhammer 40,000 – nowy gameplay z oczekiwanej strategii od Creative Assembly Nowe nagranie zostało pokazane podczas wydarzenia BiliBili World i stanowi bardziej szczegółową prezentację bitwy. Starcie rozgrywa się w ramach kampanii Armageddon Theatre i pozwala przyjrzeć się zarówno skali walk, jak i wybranym mechanikom.

Jednym z najciekawszych elementów zaprezentowanej rozgrywki jest system osłon. Gracz może skierować piechotę w stronę barykad oraz ruin budynków, a żołnierze automatycznie dostosowują swoje ustawienie do dostępnej przestrzeni. Jednostki potrafią podzielić się na mniejsze grupy, aby wykorzystać zarówno przeszkody znajdujące się na ulicach, jak i osłony dostępne na wyższych kondygnacjach zniszczonych konstrukcji. Ochrona zapewniana przez otoczenie nie będzie jednak trwała wiecznie. Ogryni mogą przebijać się przez barykady, niszcząc je podczas marszu. Podobnie zachowują się kroczące maszyny Sentinel, które bez większego problemu demolują napotkane przeszkody. Zwykła piechota nie posiada takich możliwości, dlatego żołnierze przeskakują przez barykady, zamiast je niszczyć. Mechanika może zmusić graczy do ostrożniejszego planowania ruchów. Przeprowadzenie ciężkich jednostek przez pozycje zajmowane przez piechotę może bowiem pozbawić słabszych żołnierzy osłony, która chwilę później mogłaby uratować im życie.

GramTV przedstawia:

Materiał robi duże wrażenie również pod względem technicznym. Na ekranie pojawia się wiele jednostek, pocisków i efektów zniszczeń, a eksplozje potrafią wyrzucać w powietrze fragmenty otoczenia oraz ciała żołnierzy. Tak duża liczba elementów widocznych jednocześnie może jednak mocno obciążać sprzęt. Na nagraniu można zauważyć spadki płynności podczas najbardziej intensywnych momentów. Nie wiadomo jeszcze, na jakiej konfiguracji uruchomiono prezentowaną wersję gry ani na jakim etapie znajduje się optymalizacja. Pokaz ponownie podkreśla również bezwzględny charakter Astra Militarum. Żołnierze Gwardii Imperialnej są traktowani jako zasób, który można poświęcić, aby zatrzymać przeciwnika i dać artylerii czas na przygotowanie ostrzału. Według przywołanej w materiale informacji przeciętny gwardzista może przeżyć na polu bitwy około piętnastu godzin. Przypomnijmy, że data premiery Total War: Warhammer 40,000 oraz wymagania sprzętowe gry nie zostały jeszcze ujawnione.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.