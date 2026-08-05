Total War: Warhammer 40,000 na rozgrywce. Nowy gameplay pokazuje bitwę Orków z Imperium

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć 6-minutowy gameplay z Total War: Warhammer 40,000. Teraz przyszedł czas na znacznie bardziej rozbudowany materiał. W sieci pojawiło się bowiem kilkunastominutowe wideo prezentujące bitwę pomiędzy Orkami i Imperium w nadchodzącej produkcji studia Creative Assembly.

Opublikowano 14-minutowy gameplay z Total War: Warhammer 40,000

Opublikowany przez redakcję IGN gameplay z Total War: Warhammer 40,000 trwa nieco ponad 14 minut. Udostępniony materiał pozwala przyjrzeć się m.in. różnym jednostkom i ich umiejętnościom. Całości towarzyszy natomiast komentarz deweloperów, którzy opowiadają o uzbrojeniu czy systemie destrukcji otoczenia.