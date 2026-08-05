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Total War: Warhammer 40,000 na rozgrywce. Nowy gameplay pokazuje bitwę Orków z Imperium

Mikołaj Ciesielski
2026/08/05 17:15
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Zobaczcie, jak nadchodząca produkcja Creative Assembly prezentuje się w akcji.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć 6-minutowy gameplay z Total War: Warhammer 40,000. Teraz przyszedł czas na znacznie bardziej rozbudowany materiał. W sieci pojawiło się bowiem kilkunastominutowe wideo prezentujące bitwę pomiędzy Orkami i Imperium w nadchodzącej produkcji studia Creative Assembly.

Total War: Warhammer 40,000
Total War: Warhammer 40,000

Opublikowano 14-minutowy gameplay z Total War: Warhammer 40,000

Opublikowany przez redakcję IGN gameplay z Total War: Warhammer 40,000 trwa nieco ponad 14 minut. Udostępniony materiał pozwala przyjrzeć się m.in. różnym jednostkom i ich umiejętnościom. Całości towarzyszy natomiast komentarz deweloperów, którzy opowiadają o uzbrojeniu czy systemie destrukcji otoczenia.

Podczas Ery Indomitus cała galaktyka płonie niekończącą się wojną, a los każdej duszy wisi na włosku. Stań na czele legendarnych frakcji, dostosuj swoją machinę wojenną i bierz udział w gigantycznych bitwach, wycinając krwawą drogę pośród gwiazd. Nie ma czasu na pokój. Nie ma czasu na wytchnienie. Nie ma czasu na przebaczenie. Jest tylko wojna – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Total War: Warhammer 40,000 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery gry nie jest obecnie znana.

Źródło:https://youtu.be/exGVokQjtnc

Tagi:

News
gameplay
SEGA
Creative Assembly
fragmenty rozgrywki
Total War: Warhammer 40,000
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 18:03

Mam nadzieje że jednostki dystansowe mają system który pozwala na strzelanie i wycofywanie się bo to idiotyzm żeby żołnierze szli na bagnety z orkami. Bo jak widzę ich zbitych w masę jak w starych total war to mnie to irytuje. 

Z tego co się orientowałem i z tego co widzę poprawili sporo rzeczy. Np. oddziały nie skupiają ognia tylko walą po całej linii. Jednostki strzeleckie które są np. w drugiej linii dalej mogą strzelać. Cieszy mnie system osłon. Cieszy mnie ostrzał formacji przeciwnika z obu stron. 

Mam nadzieje że będzie dobrze. Kocham Total War. Mam i grałem w dosłownie wszystkie części od pierwszej. Dalej ogrywam Three Kingdoms i Warhammer 3 i czekam jak dziecko na Medieval 3. I oczywiście na WH40k Total War.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112