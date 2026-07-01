Total War: Medieval 3 z wielką nowością. Twórcy zdradzają szczegóły nadchodzącej mechaniki dynastii

Creative Assembly ujawniło kolejne informacje o przygotowywanej średniowiecznej strategii.

Creative Assembly pokazało kolejny materiał z serii „Building Medieval III”, w którym twórcy opowiedzieli o trzech ważnych filarach nadchodzącej strategii: dynastiach, gospodarce oraz grywalnych frakcjach. Wygląda na to, że Total War: Medieval 3 ma mocniej postawić na wielopokoleniową kampanię, w której gracze nie będą kontrolować wyłącznie jednego władcy, ale całe królestwo rozwijające się przez kolejne dekady. Total War: Medieval 3 – ujawniono system frakcji Total War: Medieval 3 pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych odsłon serii Creative Assembly. Studio wreszcie oficjalnie potwierdziło, że gra powstaje, ale od początku zaznacza, że produkcja znajduje się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Dlatego najnowszy materiał nie jest klasyczną prezentacją gotowej rozgrywki, a raczej wglądem w kierunek, w którym zespół chce prowadzić projekt.

Najciekawiej brzmią informacje dotyczące dynastii i postaci. Creative Assembly już wcześniej tłumaczyło, że w Medieval 3 gracz ma „ucieleśniać” wybrane państwo przez całą epokę, a nie prowadzić wyłącznie jednego bohatera. Oznacza to, że ważni będą królowie, generałowie, dyplomaci czy doradcy, ale centrum doświadczenia ma pozostać samo królestwo. To ono ma być głównym bohaterem kampanii. W praktyce może to oznaczać powrót do tego, za co wielu graczy pokochało starsze historyczne odsłony Total War. Postacie nie mają być jedynie zestawem bonusów do statystyk, ale elementem większej opowieści o państwie, rodach, dziedziczeniu władzy i politycznych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Creative Assembly pyta społeczność między innymi o oczekiwania wobec archetypów postaci, swobody w ich rozwoju oraz o to, co działało, a co zawodziło w systemie rodzin z Total War: Rome 2. Dynastie będą miały ogromny wpływ na politykę. Będzie można wpływać na potomków innych rodów wśród sąsiadujących królestw, a nawet doprowadzić do małżeństwa między królewskimi rodami i zawierania sojuszy. Szlachcicom będzie można przydzielać konkretne obowiązki. Dodatkowo będzie można decydować o rozwoju danego rodu, co może odblokować nowe opcje, jak również doprowadzić do buntu, a nawet wojny domowej.

GramTV przedstawia:

To ważna deklaracja, gdyż fani od dawna obawiali się, że Medieval 3 może pójść zbyt mocno w stronę „bohaterskiego” modelu znanego z nowszych odsłon serii. Najnowsze komunikaty sugerują jednak, że twórcy chcą zachować równowagę. Postacie mają być istotne, ale nie powinny przykrywać państwa, religii, feudalnych zależności, ekspansji i długofalowego budowania potęgi. Drugim ważnym tematem była gospodarka. Creative Assembly zbiera opinie na temat handlu, łańcuchów surowców oraz różnic między rozwojem „w szerz” i „w głąb”. Studio pyta graczy, jak bardzo chcieliby angażować się w przetwarzanie surowców, dominację nad konkretnymi dobrami czy prowadzenie państwa opartego bardziej na handlu niż podbojach. To może być szczególnie istotne dla frakcji takich jak włoskie miasta-państwa, które w realiach średniowiecza budowały znaczenie nie tylko mieczem, ale również pieniędzmi, flotą i kontrolą szlaków handlowych. Twórcy potwierdzili również zestaw sześciu podstawowych frakcji, które są już traktowane jako pewniaki na starcie. Są to Królestwo Anglii, Królestwo Francji, Święte Cesarstwo Rzymskie, Cesarstwo Bizantyjskie, Królestwo Jerozolimskie oraz Sułtanat Rumu. Creative Assembly podkreśla, że są to państwa kluczowe dla średniowiecznego świata i pozwalają pokazać różne typy konfliktów: od rywalizacji Anglii i Francji, przez polityczne napięcia w Świętym Cesarstwie Rzymskim, aż po krucjaty i walkę o wpływy na Bliskim Wschodzie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.