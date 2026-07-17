Średniowieczne MMO z otwartym światem jest teraz za darmo. To pełna wersja gry

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Jeśli od dawna zastanawialiście się nad wypróbowaniem Pax Dei, właśnie nadarzyła się najlepsza okazja. Na platformie Steam wystartował właśnie darmowy tydzień z Pax Dei. Przez najbliższe siedem dni każdy może zagrać w rozbudowane MMO całkowicie za darmo. Co ważne, nie jest to ograniczone demo ani wersja próbna – twórcy udostępnili pełną wersję gry.
Pełne MMO bez żadnych ograniczeń
Pax Dei zadebiutowało w październiku 2025 roku i od razu wzbudziło zainteresowanie fanów sandboksowych MMO. Choć gra wciąż jest rozwijana, regularne aktualizacje i nowe funkcje sprawiają, że twórcy konsekwentnie rozbudowują jej średniowieczne uniwersum.
W trakcie darmowego tygodnia gracze otrzymują dostęp do wszystkich mechanik dostępnych w Pax Dei. Można swobodnie rozwijać rzemiosło, zbierać surowce, eksplorować cały świat, handlować z innymi graczami, dołączać do klanów oraz brać udział zarówno w aktywnościach PvE, jak i PvP.
GramTV przedstawia:
Dodatkowym atutem jest to, że po zakończeniu wydarzenia postępy nie zostaną skasowane. Jeśli później zdecydujecie się kupić grę (obecnie kosztuje około 100 zł), zachowacie całą dotychczasową zawartość i będziecie mogli kontynuować rozgrywkę od miejsca, w którym zakończyliście darmowy okres.
Pax Dei to sandboksowe MMO inspirowane średniowiecznymi legendami, stawiające na swobodę eksploracji, budowania i współpracy między graczami. Produkcja działa na Unreal Engine 5 i uchodzi za jedno z najładniejszych MMO dostępnych obecnie na rynku. Co jednak ciekawe, gra ma obecnie wciąż mieszane recenzje na Steam. Na pewno jednak atutem jest to, że gra oferuje pełną polską wersję językową, co ułatwia rozpoczęcie przygody nowym graczom.
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