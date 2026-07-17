Średniowieczne MMO z otwartym światem jest teraz za darmo. To pełna wersja gry

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Jeśli od dawna zastanawialiście się nad wypróbowaniem Pax Dei, właśnie nadarzyła się najlepsza okazja. Na platformie Steam wystartował właśnie darmowy tydzień z Pax Dei. Przez najbliższe siedem dni każdy może zagrać w rozbudowane MMO całkowicie za darmo. Co ważne, nie jest to ograniczone demo ani wersja próbna – twórcy udostępnili pełną wersję gry.

Pełne MMO bez żadnych ograniczeń

Pax Dei zadebiutowało w październiku 2025 roku i od razu wzbudziło zainteresowanie fanów sandboksowych MMO. Choć gra wciąż jest rozwijana, regularne aktualizacje i nowe funkcje sprawiają, że twórcy konsekwentnie rozbudowują jej średniowieczne uniwersum.