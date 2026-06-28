Pierwsze frakcje w Total War: Medieval 3 ujawnione. Księstwo wielkopolskie może trafić do oczekiwanej strategii

Creative Assembly potwierdziło pierwsze frakcje, a także ujawniało, jakie jeszcze państwa i królestwa mogą trafić gry.

Studio odsłoniło pierwsze grywalne frakcje, które pojawią się w Total War: Medieval 3. Studio potwierdziło, że na start gracze będą mogli poprowadzić Królestwo Anglii, Królestwo Francji, Królestwo Jerozolimskie, Sułtanat Rum, Cesarstwo Bizantyńskie oraz Święte Cesarstwo Rzymskie. To jednak dopiero początek, ponieważ twórcy rozważają kolejne frakcje i chcą, aby społeczność pomogła im w wyborze następnych kandydatów. Total War: Medieval 3 – pierwsze sześć frakcji potwierdzonych. Kolejne wybiorą gracze Nowa odsłona historycznej serii Total War ma objąć mapę o zakresie zbliżonym do tej znanej z Medieval 2: Total War. Oznacza to kampanię rozciągającą się od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie po Bagdad na wschodzie oraz od południowej Skandynawii na północy po północną Afrykę na południu. Akcja gry ma skupiać się na okresie od 1140 roku, a wybór frakcji ma odpowiadać zarówno realiom historycznym, jak i potencjałowi rozgrywki.

Creative director Lief Walter wyjaśnił, że przy wyborze frakcji Creative Assembly bierze pod uwagę kilka kluczowych elementów. Liczy się rozpoznawalność, wyjątkowa sytuacja początkowa, różnorodność możliwych dróg prowadzących do końcowej fazy kampanii oraz unikalne mechaniki. Ważne jest również ogólne znaczenie historyczne danej potęgi, które nie zawsze musi iść w parze z jej popularnością wśród graczy. Trudno byłoby wyobrazić sobie grę o epoce średniowiecza bez Anglii i Francji jako grywalnych frakcji. Są niezwykle ikoniczne, być może to dwie najbardziej ikoniczne średniowieczne frakcje, szczególnie na Zachodzie, a ich historie są ze sobą związane przez wojnę stuletnią. Oprócz królestw Anglii i Francji w grze znajdą się również: Święte Cesarstwo Rzymskie – to stereotypowy feudalny gigant, państwo zmagające się z własnymi politycznymi intrygami, napędzane wielkimi ambicjami i uwikłane w trwającą stulecie walkę o władzę z Kościołem katolickim.

Cesarstwo Bizantyńskie – jest tym, co łączy średniowieczną historię z jej rzymskimi korzeniami. Być może jest najbardziej wyrafinowanym państwem na początku gry, ale walczy o przetrwanie, mając potencjalnych wrogów niemal z każdej strony.

Imperium Osmańskie – pod dowództwem Sułtanatu Rum, który uosabia skromne początki potężnego imperium i wyłania się jako dominująca siła na Bliskim Wschodzie.

Królestwo Jerozolimskie – czyli ikoniczne państwo krzyżowców, znajdujące się w centrum chrześcijańskich ambicji średniowiecza i w samym sercu wielu krucjat, które zdefiniowały tę epokę. Twórcy podkreślają, że sześć ujawnionych frakcji nie oznacza jeszcze pełnej listy grywalnych potęg dostępnych w dniu premiery. Creative Assembly analizuje wcześniejsze historyczne części serii, aby określić, ile frakcji powinno znaleźć się w podstawowej wersji gry. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ile grywalnych frakcji znajdzie się w grze na premierę, choć oczywiście patrzymy tutaj na wcześniejsze historyczne odsłony serii jako punkty odniesienia. Zakładamy jednak, że po zablokowaniu sześciu frakcji pozostanie jeszcze kilka dodatkowych miejsc do obsadzenia. Właśnie dlatego studio uruchomiło głosowanie społecznościowe. Gracze mogą wybrać spośród 23 potencjalnych frakcji, które mieszczą się w przyjętym okresie historycznym oraz na planowanej mapie kampanii. Wśród kandydatów znalazły się między innymi włoskie miasta państwa i republiki, przedstawiane jako reprezentanci tradycji kupieckiej oraz komunalnej, a także przeciwwaga dla imperialnych ambicji w Italii.

GramTV przedstawia:

Na liście pojawiają się również państwa Europy Wschodniej, w tym Księstwo Wielkopolski, opisane jako jedna z rodzących się potęg funkcjonujących na styku wpływów chrześcijańskich, kumańskich i prawosławnych. Creative Assembly rozważa także północnoeuropejskie królestwa, takie jak Norwegia, które z czasem urosły do rangi istotnych sił politycznych. Osobną grupę stanowią chrześcijańskie królestwa Półwyspu Iberyjskiego, ukształtowane przez kontakt różnych kultur, religii i tradycji. Wśród możliwych frakcji znalazł się również muzułmański kalifat Almohadów, będący przykładem dynastii o wielkich ambicjach, która tworzyła trwałe imperia w Europie, Lewancie i na Bliskim Wschodzie. Twórcy wspominają także o państwie krzyżowców w Antiochii, określanym jako wielokulturowy bastion chrześcijaństwa prawosławnego i katolickiego, oraz o krainach bałkańskich, które przez stulecia stawiały opór silniejszym sąsiadom i wypracowały własną drogę przez średniowieczną historię. Wasze opinie bezpośrednio pomogą kształtować nasze badania i rozmowy prowadzone podczas preprodukcji oraz zostaną wzięte pod uwagę, gdy będziemy balansować grywalny zestaw frakcji na premierę. Prosimy jednak o zrozumienie, że możemy potrzebować pewnej kontroli kreatywnej, jeśli wynik będzie kolidował z innym aspektem naszego projektu lub procesu produkcyjnego. Nie wszystkie potęgi średniowiecza mają jednak szansę znaleźć się w grze jako pełnoprawne frakcje. Creative Assembly wyjaśnia, że część kandydatów, takich jak Mongołowie czy Wielcy Seldżucy, posiadała główne ośrodki władzy poza obszarem planowanej mapy kampanii. Nie oznacza to, że zostaną całkowicie pominięci, ponieważ mogą pojawić się jako frakcje niegrywalne. Studio odniosło się także do Państwa Kościelnego, którego obecności domaga się wielu fanów serii. Twórcy przyznają, że są świadomi zainteresowania tą frakcją, ale jej wyjątkowy charakter mógłby wymagać zbyt dużej koncentracji zespołu na osobnym stylu rozgrywki. Jesteśmy również bardzo świadomi ogólnej chęci gry Państwem Kościelnym, ale wewnętrznie uznaliśmy, że taki styl rozgrywki byłby tak unikalny i szczególny, iż za bardzo odciągnąłby uwagę od innych obszarów prac. Total War: Medieval 3 zapowiada się więc na powrót do jednego z najbardziej lubianych okresów w historii serii, ale Creative Assembly już teraz sygnalizuje, że nie chce ograniczyć się wyłącznie do oczywistych wyborów. Pierwsza szóstka grywalnych frakcji ma zapewnić mocny fundament kampanii, natomiast głosowanie społeczności może zdecydować o tym, które średniowieczne potęgi otrzymają swoje miejsce obok Anglii, Francji, Bizancjum czy Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.