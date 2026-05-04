Total War: Medieval 3 stawia na realizm. Armie zależne od regionu i nadzieja na bitwy morskie

Creative Assembly ogłosiło nowe szczegóły swojej nadchodzącej najbardziej ambitnej strategii.

Studio Creative Assembly coraz częściej odsłania karty dotyczące Total War: Medieval 3. Gra została oficjalnie zapowiedziana pod koniec ubiegłego roku, jako najambitniejsza odsłona serii. Teraz podczas niedawnej transmisji Total War: SHOW & TELL twórcy skupili się na jednym z najważniejszych elementów rozgrywki, czyli armiach, i zapowiedzieli zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na sposób prowadzenia kampanii. Total War: Medieval 3 – nowe szczegóły nadchodzącej strategii Największą nowością będzie system rekrutacji oparty nie tylko na wyborze frakcji, lecz także na regionie, kulturze i strukturze lokalnej populacji. W praktyce oznacza to, że podboje przestaną być wyłącznie kwestią poszerzania granic. Zdobywanie nowych terenów ma bezpośrednio wpływać na dostęp do unikalnych oddziałów. Przykładowo gracz dowodzący Polską, po zajęciu odpowiednich ziem, będzie mógł rekrutować formacje charakterystyczne dla danego regionu.

Twórcy chcą w ten sposób odejść od sztywnego modelu armii przypisanych wyłącznie do frakcji i postawić na oryginalne podejście. System ma zachęcać do eksperymentowania z kompozycją wojsk i budowania zróżnicowanych armii, które odzwierciedlają realia historycznych podbojów. Podczas prezentacji pokazano także koncepcyjne projekty jednostek dla Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wśród nich znalazły się Ministerialis, Konstaflers oraz Imperial Knights, co sugeruje dużą dbałość o detale i różnorodność. Studio współpracuje z historykami oraz ekspertami od uzbrojenia, aby jak najlepiej oddać regionalne różnice, zwłaszcza w wyglądzie pancerzy i tradycjach militarnych.

GramTV przedstawia:

Nie zabrakło również tematu bitew morskich. Jak przyznali deweloperzy, ich obecność w grze jest niemal pewna. Na premierę priorytetem pozostają jednak fundamenty rozgrywki, czyli kampania, bitwy lądowe oraz oblężenia. Starcia na morzu mają pojawić się dopiero wtedy, gdy osiągną odpowiedni poziom jakości. Ciekawie zapowiada się także podejście do oblężeń. Zespół analizuje możliwość wprowadzenia oblężeń zamków jako osobnego typu bitwy, obok starć lądowych i oblężeń miast. Twórcy podkreślają jednak, że nie chcą, aby były to jedynie uproszczone warianty znanych mechanik, lecz pełnoprawne starcia z własną tożsamością i znaczeniem dla kampanii. Na ten moment Total War: Medieval 3 pozostaje w fazie preprodukcji, a zaprezentowane rozwiązania mogą jeszcze ulec zmianie. Nie znamy także przybliżonej daty premiery gry.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.