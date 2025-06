Tor Zolder trafi do Project Motor Racing. Twórcy coraz śmielej promują swój tytuł

Wśród nich znajdują się charakterystyczne banery reklamowe “Proficlean” zawieszone na murze przy alei serwisowej, identyczne jak w rzeczywistym torze Zolder oraz jego cyfrowych wersjach, np. w Assetto Corsa Competizione. Dodatkowo widoczna jest część napisu zawierająca litery “art”, co niemal jednoznacznie wskazuje na słynny baner “State of Art”, który można zobaczyć nad prostą startową w belgijskim obiekcie. Grafice towarzyszy podpis “TOMORROW”, co sugeruje, że oficjalna zapowiedź nastąpi 24 czerwca (w tym przypadku dzisiaj).

Na ten moment szczegóły dotyczące trybów gry, takich jak rozgrywka sieciowa, kampania jednoosobowa, data premiery czy wsparcie dla modów, nadal pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Project Motor Racing zadebiutuje jeszcze w 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gra ma oferować fizykę opracowaną od podstaw oraz oprawę graficzną wyciśniętą z silnika znanego z gier Farming Simulator.