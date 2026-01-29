Zaloguj się lub Zarejestruj

Tomodachi Life powraca! Living the Dream zapowiedziane na Nintendo Direct – znamy datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/01/29 19:30
0
0

Podczas ostatniego pokazu Nintendo Direct zaprezentowano Tomodachi Life: Living the Dream – pierwszą nową odsłonę cyklu od ponad dekady.

Prezentację poprowadził Yoshiaki Koizumi, wieloletni producent w Nintendo. 20-minutowy materiał skupił się na ewolucji symulacji życia, w której główną rolę odgrywają nasze awatary Mii. Nowa część ma być znacznie bardziej rozbudowana i oferować swobodę, jakiej brakowało w poprzedniczce z konsoli 3DS.

Tomodachi Life: Living the Dream
Tomodachi Life: Living the Dream

Tomodachi Life: Living the Dream – data premiery i prezentacja

Największe zmiany zaszły w systemie tworzenia postaci i relacji społecznych. Nintendo bezpośrednio odpowiedziało na krytykę poprzedniej odsłony, wprowadzając rozwiązania, które czynią grę bardziej otwartą. Gracze będą mogli teraz wybrać płeć swojej postaci spośród opcji: męska, żeńska lub niebinarna. Z kolei system relacji pozwoli na określenie preferencji – od zainteresowania jedną płcią, przez wiele opcji, aż po brak zainteresowania randkowaniem. Pojawi się również nowy edytor pozwalający na bardzo szczegółowe dopasowanie brzmienia głosu oraz cech zachowania, co ma nadać mieszkańcom wyspy unikalną osobowość.

Living the Dream stawia na większą interakcję z otoczeniem. Gracze otrzymają narzędzia do pełnej aranżacji i rozbudowy swojej wyspy. Korzystając z ekranu dotykowego konsoli, będzie można projektować nie tylko ubrania czy przedmioty codziennego użytku, ale nawet zwierzęta domowe, które zamieszkają z naszymi Mii. Nie zabraknie również absurdalnych i humorystycznych scenek fabularnych, które są znakiem rozpoznawczym serii.

GramTV przedstawia:

Premiera Tomodachi Life: Living the Dream jest planowana na 16 kwietnia 2026 roku. Z innych wiadomości dotyczących Nintendo, dzisiaj dowiedzieliśmy się o cenzurze w Dispatch przy okazji debiutu gry na Switchu 2.

Tagi:

News
data premiery
Nintendo
Nintendo Switch
prezentacja
Nintendo Direct
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112