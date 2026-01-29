Tomodachi Life powraca! Living the Dream zapowiedziane na Nintendo Direct – znamy datę premiery

Prezentację poprowadził Yoshiaki Koizumi, wieloletni producent w Nintendo. 20-minutowy materiał skupił się na ewolucji symulacji życia, w której główną rolę odgrywają nasze awatary Mii. Nowa część ma być znacznie bardziej rozbudowana i oferować swobodę, jakiej brakowało w poprzedniczce z konsoli 3DS.

Tomodachi Life: Living the Dream – data premiery i prezentacja

Największe zmiany zaszły w systemie tworzenia postaci i relacji społecznych. Nintendo bezpośrednio odpowiedziało na krytykę poprzedniej odsłony, wprowadzając rozwiązania, które czynią grę bardziej otwartą. Gracze będą mogli teraz wybrać płeć swojej postaci spośród opcji: męska, żeńska lub niebinarna. Z kolei system relacji pozwoli na określenie preferencji – od zainteresowania jedną płcią, przez wiele opcji, aż po brak zainteresowania randkowaniem. Pojawi się również nowy edytor pozwalający na bardzo szczegółowe dopasowanie brzmienia głosu oraz cech zachowania, co ma nadać mieszkańcom wyspy unikalną osobowość.