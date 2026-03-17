Powraca hitowa seria science fiction. Ogłoszono nowe nazwiska w obsadzie trzeciej części

Do swoich ról wracają Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds oraz Noah Jupe. Do obsady dołączają natomiast Jack O’Connell, Jason Clarke oraz Katy O’Brian. To właśnie oni mają wnieść świeżą energię do historii rozgrywającej się w świecie opanowanym przez śmiercionośne istoty reagujące na dźwięk.

Uniwersum Cichego miejsca szykuje się na kolejną odsłonę, a za sterami ponownie stanie John Krasinski. Twórca ogłosił pełną obsadę nadchodzącej trzeciej części, w której zobaczymy zarówno dobrze znane twarze, jak i zupełnie nowych bohaterów.

Jestem dumny, że mogę być częścią rodziny Cichego miejsca, zarówno tej starej, jak i nowej!

Reżyser podzielił się informacją w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie scenariusza z nazwiskami aktorów. Wpis sugeruje, że nadchodzący film może domknąć całą opowieść.

Premiera filmu została zaplanowana na 30 lipca 2027 roku. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze tej wiosny w Nowym Jorku. Krasinski nie tylko stanie za kamerą, lecz także odpowiada za scenariusz i produkcję. Nad projektem pracują również Allyson Seeger, Michael Bay, Brad Fuller oraz Andrew Form.

Pierwsze dwie części serii, wyreżyserowane przez Krasinskiego, odniosły ogromny sukces finansowy, a ich łączny wynik wraz z prequelem Ciche miejsce: Dzień pierwszy osiągnęły około 900 milionów dolarów. Rozszerzenie obsady i powrót kluczowych postaci sugerują, że twórcy szykują widowiskowe i emocjonalne zwieńczenie historii.

Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły, jednak powrót znanych bohaterów oraz sugestie samego reżysera jasno wskazują, że będzie to finałowa konfrontacja w świecie, gdzie każdy dźwięk może oznaczać śmierć. Przekonamy się o tym już w przyszłoroczne wakacje.