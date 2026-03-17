Wyprzedaż Square Enix w Nintendo eShop. Hity RPG taniej nawet o 90%

W cyfrowym sklepie Nintendo wystartowała kolejna promocja w Nintendo eShop, skupiająca się na grach wydawanych przez Square Enix. W ramach wyprzedaży przeceniono wiele znanych tytułów RPG oraz gier akcji, a rabaty sięgają nawet -90%.
Najciekawsze oferty z wyprzedaży Square Enix
Wśród przecenionych tytułów znalazły się m.in.:
- Final Fantasy VII Remake Intergrade – 131,40 zł (-40%)
- Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles - 181,30 zł (-30%)
- Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - 84,50 zł (-50%).
- Octopath Traveler II - 103,60 zł (-60%)
- Triangle Strategy – 99,92 zł (-60%)
- Final Fantasy IX - 35,60 zł (-60%)
- Life is Strange: Double Exposure - 103,60 zł (-60%)
- Until Then – 51,99 zł (-35%)
