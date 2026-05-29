Tomb Raider: Legacy of Atlantis jak Elden Ring? Zadbać ma o to Polak od Horizona

Maciej Petryszyn
2026/05/29 18:45
Seria Tomb Raider świętuje swoje 30-lecie. Jednym z elementów tych obchodów będzie wydanie zupełnie nowej odsłony.

Mowa tutaj o Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Czyli wspólnymi dziecku Crystal Dynamics oraz Flying Wild Hog.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Walka w nowym Tomb Raiderze inspirowana Elden Ringiem?

Legacy of Atlantis będzie remake’em pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku. Na ten moment nie znamy zbyt wielu szczegół gry, której wydaniem zajmie się Amazon Game Studios, aczkolwiek co jakiś czas jest nam uchylany rąbek tajemnicy. Tym razem mowa o walce, o której odpowiedział jej projektant – notabene pochodzący z Polski. Marcin Matuszczyk z Flying Wild Hog, bo o nim tu mowa, brał ostatnio udział w konferencji Digital Dragons w Krakowie. Tam co prawda nie odniósł się bezpośrednio do nowego Tomb Raidera, ale opowiedział o tym, w jaki sposób rozwijać obecne w grach starcia.

Idealnym przykładem tego, jak projektować walki, jest dla Matuszczyka Elden Ring, a w szczególności starcie z Melanią:

Spraw, aby ataki były wyraźne dzięki sygnałom wizualnym i dźwiękowym. Analizuj ataki poprzez zachowanie postaci. Upewnij się, że porażki wynikają z błędów gracza, a nie z dezorientacji.

Możemy również po prostu zastosować ślad po cięciu mieczem, który pomaga określić dystans, na jaki gracz musi się cofnąć, aby uniknąć ataku.

Trudno zakładać, by polski deweloper nie zastosował się do własnych rad podczas planowania potyczek w Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Co istotne, będzie mógł on przy tym czerpać nie tylko z samego Elden Ringa, ale też z własnych doświadczeń np. z prac nad Outriders czy też Horizon Forbidden West: Burning Shores. Nad tą ostatnią produkcją Matuszczyk pracował w trakcie swojego 5-letniego pobytu w Guerilla Games.

W Horizon sygnalizowaliśmy pojawianie się macek spod ziemi poprzez przemieszczanie dźwięku w podłożu, cząsteczkę dźwiękową. W ten sposób wydaje się to bardziej realistyczne i pasuje do świata gry.

Zawsze szukam sposobów na unikanie elementów interfejsu użytkownika w takich sytuacjach; pokazywanie czegoś w rzeczywistym świecie gry jest bardziej imersyjne niż za pomocą interfejsu – podsumował Polak.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis powinno ukazać się jeszcze w tym roku na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto też pamiętać, że na rok 2027 zaplanowano kolejną grę z Larą Croft – Tomb Raider: Catalyst.

Źródło:https://www.hobbyconsolas.com/videojuegos/disenador-combate-tomb-raider-legacy-of-atlantis-hace-sonar-los-fans-remake-con-batallas-memorables-contra-jefes-tras-aplaudir-elden-ring_6976632_0.html

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

