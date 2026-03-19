Twórcy Tomb Raidera znów zwalniają. „Odejścia są konieczne”

Trudno natrafić na dzień, w którym nie pojawiają się kolejne doniesienia o zwolnieniach w branży. Tym razem padło na studio, dla którego to kolejna fala redukcji etatów.
To wszystko zaledwie 3 miesiące po tym, jak ekipa zaprezentowała dwa nadchodzące tytuły. I to tytuły z segmentu AAA.
Czwarta fala zwolnień u Crystal Dynamics na przestrzeni roku
Kolejna fala zwolnień dosięgła Crystal Dynamics. Kolejna, bo już czwarta na przestrzeni zaledwie roku. Zaczęło się w marcu 2025 roku, gdy z firmy odeszło 17 osób. Potem przyszedł sierpień, gdy zatrudnienie straciła nieokreślona liczba pracowników. W listopadzie zaś pożegnano 30 zatrudnionych, podczas gdy teraz szeregi studia opuściło kolejne 20 osób. W sumie daje to ponad 67 ludzi, którzy w rok przestali działać na rzecz Crystal Dynamics.
Tak o obecnej sytuacji przedstawiciele Crystal Dynamics napisali na LinkedInie:
Dzisiaj studio Crystal Dynamics opuściło 20 utalentowanych członków zespołu, będących zarówno część personelu deweloperskiego, jak zajmując niektóre posady w operacjach centralnych. To trudny dzień dla naszego studia. Takie decyzje nigdy nie przychodzą łatwo, szczególnie po restrukturyzacji, którą przeszliśmy w zeszłym roku.
W miarę jak nasze obecne projekty wchodzą w nowe fazy rozwoju, nieustannie poddajemy wnikliwej analizie struktury naszych zespołów, aby upewnić się, że są one zgodne z długoterminowymi celami studia. Choć zawsze, gdy tylko jest to możliwe, staramy się przenosić naszych ludzi na nowe stanowiska, niestety dotarliśmy do punktu, w którym te odejścia są konieczne.
Jesteśmy niewiarygodnie wdzięczni za pasję i ciężką pracę, jaką te osoby włożyły w nasze gry oraz nasze studio. Zapewniamy im odprawy oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, aby ułatwić im podjęcie kolejnych wyzwań zawodowych. Jeśli posiadają Państwo wolne etaty lub wiedzą o stanowiskach dla utalentowanych deweloperów, prosimy o kontakt – chętnie ich z Wami połączymy.
Przypomnijmy, że Crystal Dynamics ma za sobą kompletnie nieudany projekt, jakim było wydane w 2020 roku Marvel’s Avengers. Mimo podstaw w postaci potężnej marki gra-usługa nie znalazła dostatecznie dużego zainteresowania i jej serwery wyłączono już po 3 latach. Mimo to podległe Embracer Group studio otrzymało szansę na odbudowę swojej renomy i obecnie pracuje nad Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Tomb Raider: Catalyst. Oba tytułu z Larą Croft ogłoszono podczas The Game Awards 2025.
Mimo zwolnień włodarze firmy zapewnili, iż oba Tomb Raidery nie są zagrożone:
Wiemy, że takie wiadomości mogą budzić niepokój w naszej społeczności. Crystal Dynamics pozostaje w pełni zaangażowane w przyszły rozwój ogłoszonych już tytułów z serii Tomb Raider. Dziś jednak naszym priorytetem jest wspieranie kolegów, którzy odchodzą z firmy.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis powinno ukazać się jeszcze w tym roku. Z kolei Tomb Raider: Catalyst zaplanowano na rok 2027. Wydawcą obu pozycji będzie Amazon Game Studios.