Twórcy Tomb Raidera znów zwalniają. „Odejścia są konieczne”

Tak o obecnej sytuacji przedstawiciele Crystal Dynamics napisali na LinkedInie:

Dzisiaj studio Crystal Dynamics opuściło 20 utalentowanych członków zespołu, będących zarówno część personelu deweloperskiego, jak zajmując niektóre posady w operacjach centralnych. To trudny dzień dla naszego studia. Takie decyzje nigdy nie przychodzą łatwo, szczególnie po restrukturyzacji, którą przeszliśmy w zeszłym roku.

W miarę jak nasze obecne projekty wchodzą w nowe fazy rozwoju, nieustannie poddajemy wnikliwej analizie struktury naszych zespołów, aby upewnić się, że są one zgodne z długoterminowymi celami studia. Choć zawsze, gdy tylko jest to możliwe, staramy się przenosić naszych ludzi na nowe stanowiska, niestety dotarliśmy do punktu, w którym te odejścia są konieczne.

Jesteśmy niewiarygodnie wdzięczni za pasję i ciężką pracę, jaką te osoby włożyły w nasze gry oraz nasze studio. Zapewniamy im odprawy oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, aby ułatwić im podjęcie kolejnych wyzwań zawodowych. Jeśli posiadają Państwo wolne etaty lub wiedzą o stanowiskach dla utalentowanych deweloperów, prosimy o kontakt – chętnie ich z Wami połączymy.