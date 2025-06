Tom Smith z Editors debiutuje solo utworem "Lights Of New York City”. Posłuchajcie nagrania

Tom Smith, charyzmatyczny frontman zespołu Editors, oficjalnie wkroczył na solową ścieżkę kariery i zaprezentował singiel “Lights Of New York City”.

Artysta wydał właśnie swój pierwszy solowy singiel, poruszający utwór “Lights Of New York City”, który ukazał się nakładem wytwórni Play It Again Sam. To nostalgiczna kompozycja, w której Smith wraca wspomnieniami do młodości.

Tom Smith wkracza na solową ścieżkę

Jak sam muzyk przyznaje, ten utwór to „tęsknota za utraconą młodością, piosenka spoglądająca wstecz na dziecięce zdziwienie i zachwyt nad światem z wcześniejszego rozdziału życia”. Ten emocjonalny kawałek to pierwszy wgląd w jego indywidualną twórczość, odmienną od 20-letniej kariery z Editors i projektu Smith & Burrows.