Tom Holland zostanie nowym Jamesem Bondem? Ta trójka aktorów walczy o rolę

Villeneuve pokonał w wyścigu o reżyserski fotel takich twórców jak Edward Berger, Edgar Wright, Paul King oraz Jonathan Nolan. Teraz Amazon ma zamiar szybko zatrudnić scenarzystę i rozpocząć casting do roli nowego Jamesa Bonda. Według informacji studio chce zatrudnić aktora poniżej trzydziestego roku życia. Na ich liście wysoko mają znajdować się Harris Dickinson, Jacob Elordi oraz Tom Holland.

James Bond wraca do gry, ale nieprędko ponownie zobaczymy najsłynniejszego brytyjskiego agenta ponownie na ekranie. Amazon oficjalnie zatrudnił Denisa Villeneuve’a jako reżysera 26. filmu o Bondzie. Choć nazwisko twórcy Diuny wywołało spore poruszenie w branży, źródła związane z projektem podają, że premiera planowana jest dopiero na 2028 rok. Tym samym twórcy mają sporo czasu, aby wybrać odpowiednią obsadę, w tym zupełnie nowego Agenta 007.

Choć Elordi jest Australijczykiem, Amazon nie traktuje tego jako przeszkody. W filmie W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości zagrał Australijczyk George Lazenby. Tymczasem tacy kandydaci jak Aaron Taylor-Johnson (35 lat), Henry Cavill (42 lata) czy Idris Elba (52 lata) uznawani są za zbyt wiekowych do roli w nowym otwarciu serii.

Alfonso Cuarón, który był jednym z faworytów producenta Davida Heymana, zrezygnował z udziału w projekcie, aby skupić się na innych zobowiązaniach, w tym na filmie Jane z Charlize Theron, również rozwijanym przez Amazon. Wcześniej poważnym kandydatem do reżyserii był także Christopher Nolan. Amazon był gotów nawet złamać obowiązującą od lat zasadę, by dać mu prawo do ostatecznego montażu filmu. Ostatecznie reżyser wybrał jednak realizację Odysei z Tomem Hollandem w roli głównej.

Villeneuve również ma napięty kalendarz. Jeszcze w tym roku zamierza rozpocząć zdjęcia do Mesjasza Diuny, którego premiera planowana jest na grudzień 2026 roku. Umowa reżysera z Amazonem obejmuje tylko jeden film, bez gwarancji kontynuacji i bez prawa do ostatecznego montażu.

Amazon przygotowuje obecnie krótką listę scenarzystów, którzy będą odpowiadać za nowy kierunek serii. Jednym z pomysłów było zaangażowanie Jonathana Nolana, którego wizja Bonda została bardzo dobrze przyjęta wewnątrz studia. Jednak według doniesień, Nolan nie jest dostępny.