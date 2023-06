Tom Holland wskazał swój ulubiony film o Spider-Manie i nie jest to widowisko z jego udziałem

Tom Holland wskazał swój ulubiony i jego zdaniem najlepszy film o Spider-Manie. Nie jest to widowisko z jego udziałem.

Myślę, że pierwszy film Spider-Verse jest najlepszym filmem Spider-Mana, jaki kiedykolwiek powstał. – powiedział Holland w wywiadzie dla The Associated Press.

Jest to kolejna odsłona nagrodzonej Oscarem sagi Spider-Verse, skupiająca się oczywiście na przygodach Milesa Moralesa. Tym razem przyjazny superbohater z Brooklynu wybiera się w podróż przez Multiwersum, by połączyć siły z Gwen Stacy oraz nowym zespołem „Spider-Ludzi”, którzy muszą zmierzyć się z potężnym złoczyńcą. Film ten, jeszcze przed premierą, okrzyknięto dziełem sztuki.

Trudno odmówić Hollandowi racji, a to, że nie wskazał któregoś filmu ze swoim udziałem dobrze o nim świadczy. Zresztą, z faktami się nie dyskutuje. Animowana kontynuacja zarobiła na całym świecie ponad 200 milionów dolarów w weekend otwarcia i jest to skok o prawie 350% w porównaniu do pierwszej części.