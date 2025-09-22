Tom Holland kontuzjowany na planie nowego Spider-Mana. Co zrobi Sony?

Kontuzja nie wydaje się poważna, ale aktor i tak musi sobie zrobić krótką przerwę.

Tom Holland znany jest z tego, że w rolę Spider-Mana wkłada pełne zaangażowanie – nie tylko aktorskie, ale także fizyczne. Wielokrotnie podkreślał, że stara się wykonywać jak najwięcej scen akcji samodzielnie, bez pomocy dublerów. To podejście ma jednak swoją cenę.

Tom Holland kontuzjowany na planie nowego Spider-Mana

Jak donoszą brytyjskie media, podczas zdjęć do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień aktor doznał kontuzji w trakcie jednej ze scen kaskaderskich. Według nieoficjalnych informacji Holland miał przejść lekkie wstrząśnienie mózgu. Choć uraz nie jest poważny, zdecydowano, że produkcja zrobi krótką przerwę, a sam aktor odpocznie kilka dni. Sony będzie musiało jednak podjąć decyzję, co dalej z produkcją. Niedawno informowaliśmy, że na skutek podobnych okoliczności i kontuzji Henry’ego Cavilla na planie Nieśmiertelnego, zdjęcia zostały wstrzymane.