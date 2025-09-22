Zaloguj się lub Zarejestruj

Tom Holland kontuzjowany na planie nowego Spider-Mana. Co zrobi Sony?

Jakub Piwoński
2025/09/22 18:00
Kontuzja nie wydaje się poważna, ale aktor i tak musi sobie zrobić krótką przerwę.

Tom Holland znany jest z tego, że w rolę Spider-Mana wkłada pełne zaangażowanie – nie tylko aktorskie, ale także fizyczne. Wielokrotnie podkreślał, że stara się wykonywać jak najwięcej scen akcji samodzielnie, bez pomocy dublerów. To podejście ma jednak swoją cenę.

Tom Holland
Tom Holland

Tom Holland kontuzjowany na planie nowego Spider-Mana

Jak donoszą brytyjskie media, podczas zdjęć do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień aktor doznał kontuzji w trakcie jednej ze scen kaskaderskich. Według nieoficjalnych informacji Holland miał przejść lekkie wstrząśnienie mózgu. Choć uraz nie jest poważny, zdecydowano, że produkcja zrobi krótką przerwę, a sam aktor odpocznie kilka dni. Sony będzie musiało jednak podjąć decyzję, co dalej z produkcją. Niedawno informowaliśmy, że na skutek podobnych okoliczności i kontuzji Henry’ego Cavilla na planie Nieśmiertelnego, zdjęcia zostały wstrzymane.

Ta sytuacja pokazuje, jak dużym ryzykiem obarczone są sceny akcji, nawet w przypadku produkcji na najwyższym hollywoodzkim poziomie. Holland od początku kariery jako Spider-Man stara się podnosić poprzeczkę – wykonuje salta, skoki czy dynamiczne pojedynki, które na ekranie wyglądają widowiskowo, ale dla odtwórcy wiążą się z realnym zagrożeniem.

Mimo incydentu aktor szybko wrócił do publicznych aktywności – w weekend pojawił się wraz z Zendayą na wydarzeniu charytatywnym, co sugeruje, że nie doszło do poważniejszych komplikacji. Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Glasgow. Oprócz Hollanda w obsadzie znajdą się ponownie Zendaya i Jacob Batalon, a dołączą do nich Mark Ruffalo (Hulk), Jon Bernthal (Punisher) oraz Michael Mando (Scorpion). Na ekranie pojawią się też Sadie Sink i Liza Colón-Zayas. Reżyserem widowiska jest Destin Daniel Cretton, a premiera zaplanowana jest na lipiec przyszłego roku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/tom-holland-reportedly-hospitalized-after-spider-man-brand-new-day-stunt/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


