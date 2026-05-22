Hit SkyShowtime traci swoją gwiazdę. Aktor wyrzucony z serialu z powodu konfliktów na planie?

Produkcja będzie musiała znaleźć nowego głównego bohatera.

Serial Strefa gangsterów może wkrótce przejść ogromne zmiany. Według najnowszych doniesień Paramount+ zdecydowało się nie przedłużać współpracy z Tomem Hardym przy potencjalnym trzecim sezonie produkcji. To zaskakująca informacja, szczególnie że aktor był jedną z największych gwiazd całego projektu. Strefa gangsterów – Tom Hardy ma nie wrócić w trzecim sezonie serialu Źródła związane z produkcją twierdzą, że podczas prac nad drugim sezonem miało dochodzić do licznych napięć pomiędzy Hardym a producentami serialu, w tym Jezem Butterworthem oraz Davidem Glasserem. Problemy miały dotyczyć między innymi spóźnień aktora na plan zdjęciowy, częstego zgłaszania uwag do scenariusza oraz prób zmieniania dialogów.

Według przecieków Hardy nie był również zadowolony z kierunku, w którym rozwijał się serial. Produkcja początkowo miała być budowana głównie wokół jego postaci, jednak z czasem coraz większy nacisk zaczęto kłaść na bohaterów granych przez Helen Mirren, Pierce’a Brosnana i innych członków obsady. Serial miał stopniowo przekształcać się w bardziej zespołowe widowisko, co podobno nie odpowiadało Hardy’emu.

Sytuacja podobno stała się na tyle napięta, że Butterworth miał nawet zagrozić odejściem z projektu. Ostatecznie to jednak Paramount zdecydowało się rozstać z Hardym. Warto jednak zaznaczyć, że kontrakt aktora zawierał opcję wzajemnego przedłużenia współpracy przy trzecim sezonie, więc sam zainteresowany również miał możliwość opuszczenia produkcji z własnej inicjatywy. Na ten moment Paramount+ nie wydało oficjalnego komentarza w sprawie przyszłości Hardy’ego w serialu. Jeśli informacje się potwierdzą, może to oznaczać jedną z największych zmian personalnych w jednej z najgłośniejszych produkcji platformy. Warto przypomnieć, że obecnie trwają prace postprodukcyjne do drugiego sezonu Strefy gangsterów. Według ostatnich doniesień nowe odcinki mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Możliwe więc, że będą to ostatnie, w którym zobaczymy Toma Hardy’ego w roli Harry’ego Da Souzy.

