Stephen King zachwycony nowym serialem science fiction. „To absolutna przyjemność”

Radosław Krajewski
2026/05/27 08:00
Pisarz docenił najnowszą propozycję od Netflixa.

Stephen King, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorów literatury grozy, często publicznie dzieli się swoimi opiniami o najnowszych produkcjach, chętnie je polecając swoim obserwującym. Tym razem twórca takich klasyków jak Carrie, Lśnienie, Miasteczko Salem, czy Uciekinier postanowił otwarcie pochwalić nowy serial science fiction od Netflixa.

The Boroughs
The Boroughs otrzymało znakomitą recenzję od Stephena Kinga

Autor opublikował wpis w serwisie Threads, w którym odniósł się do serialu The Boroughs. Produkcja składająca się z ośmiu odcinków została wyprodukowana przez braci Duffer, czyli twórców hitowego Stranger Things. Wygląda na to, że serial zrobił na Kingu ogromne wrażenie.

The Boroughs to absolutna przyjemność. Dodatkowy plus jest taki, że ponieważ to Netflix, możecie obejrzeć wszystkie odcinki od razu. I naprawdę warto – napisał Stephen King.

Za stworzenie The Boroughs odpowiadają Jeffrey Addiss i Will Matthews, których widzowie mogą kojarzyć z serialu Ciemny kryształ: Czas buntu. Historia skupia się na grupie nietypowych bohaterów, którzy odkrywają przerażającą prawdę kryjącą się za pozornie idealnym osiedlem dla emerytów. Bohaterowie muszą uratować nie tylko siebie, ale również wszystkich mieszkańców, zanim będzie za późno.

Serial już teraz może pochwalić się świetnym odbiorem krytyków. Pierwszy sezon uzyskał aż 95% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Recenzenci określają produkcję jako „jeden z najlepszych seriali, jakie Netflix wypuścił w tym roku”, a także idealną propozycję na weekendowy maraton.

Na ten moment Netflix nie potwierdził jeszcze powstania drugiego sezonu, ale sukces serialu sprawia, że kontynuacja wydaje się prawdopodobna.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

