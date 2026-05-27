Stephen King zachwycony nowym serialem science fiction. „To absolutna przyjemność”

Stephen King, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorów literatury grozy, często publicznie dzieli się swoimi opiniami o najnowszych produkcjach, chętnie je polecając swoim obserwującym. Tym razem twórca takich klasyków jak Carrie, Lśnienie, Miasteczko Salem, czy Uciekinier postanowił otwarcie pochwalić nowy serial science fiction od Netflixa.

The Boroughs otrzymało znakomitą recenzję od Stephena Kinga

Autor opublikował wpis w serwisie Threads, w którym odniósł się do serialu The Boroughs. Produkcja składająca się z ośmiu odcinków została wyprodukowana przez braci Duffer, czyli twórców hitowego Stranger Things. Wygląda na to, że serial zrobił na Kingu ogromne wrażenie.