Stephen King zachwycony nowym serialem science fiction. „To absolutna przyjemność”

Stephen King, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorów literatury grozy, często publicznie dzieli się swoimi opiniami o najnowszych produkcjach, chętnie je polecając swoim obserwującym. Tym razem twórca takich klasyków jak Carrie, Lśnienie, Miasteczko Salem, czy Uciekinier postanowił otwarcie pochwalić nowy serial science fiction od Netflixa.
The Boroughs otrzymało znakomitą recenzję od Stephena Kinga
Autor opublikował wpis w serwisie Threads, w którym odniósł się do serialu The Boroughs. Produkcja składająca się z ośmiu odcinków została wyprodukowana przez braci Duffer, czyli twórców hitowego Stranger Things. Wygląda na to, że serial zrobił na Kingu ogromne wrażenie.
The Boroughs to absolutna przyjemność. Dodatkowy plus jest taki, że ponieważ to Netflix, możecie obejrzeć wszystkie odcinki od razu. I naprawdę warto – napisał Stephen King.
Za stworzenie The Boroughs odpowiadają Jeffrey Addiss i Will Matthews, których widzowie mogą kojarzyć z serialu Ciemny kryształ: Czas buntu. Historia skupia się na grupie nietypowych bohaterów, którzy odkrywają przerażającą prawdę kryjącą się za pozornie idealnym osiedlem dla emerytów. Bohaterowie muszą uratować nie tylko siebie, ale również wszystkich mieszkańców, zanim będzie za późno.
