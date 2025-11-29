Był przeciwnikiem Bonda, był Hannibalem, a teraz zagra w polskiej produkcji

Do polskiego projektu animowanego Kraina Snów dołącza jedna z najbardziej rozpoznawalnych hollywoodzkich gwiazd. Studio Lightcraft potwierdziło, że Mads Mikkelsen użyczy głosu jednej z kluczowych postaci w powstającej pełnometrażowej animacji 3D. Aktora znamy m.in. z występów w serialu Hannibal, czy kreacji w Casino Royale.

Mads Mikkelsen w polskim filmie animowanym

Jak ujawniono, aktor wcieli się w Vagapulgę — enigmatycznego przewodnika po świecie wyobraźni. Twórcy podkreślają, że to rola, która idealnie wykorzystuje charakterystyczny styl Mikkelsena: elegancję, emocjonalną intensywność oraz umiejętność budowania wielowymiarowych bohaterów. Daniel Markowicz, współreżyser i producent filmu, komentuje: