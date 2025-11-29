Był przeciwnikiem Bonda, był Hannibalem, a teraz zagra w polskiej produkcji

Mads Mikkelsen znalazł się w obsadzie polskiego filmu animowanego.
Do polskiego projektu animowanego Kraina Snów dołącza jedna z najbardziej rozpoznawalnych hollywoodzkich gwiazd. Studio Lightcraft potwierdziło, że Mads Mikkelsen użyczy głosu jednej z kluczowych postaci w powstającej pełnometrażowej animacji 3D. Aktora znamy m.in. z występów w serialu Hannibal, czy kreacji w Casino Royale.
Mads Mikkelsen w polskim filmie animowanym
Jak ujawniono, aktor wcieli się w Vagapulgę — enigmatycznego przewodnika po świecie wyobraźni. Twórcy podkreślają, że to rola, która idealnie wykorzystuje charakterystyczny styl Mikkelsena: elegancję, emocjonalną intensywność oraz umiejętność budowania wielowymiarowych bohaterów. Daniel Markowicz, współreżyser i producent filmu, komentuje:
Mads był dla nas nazwiskiem z absolutnej czołówki marzeń. Po zapoznaniu się z naszym projektem zdecydował się wskoczyć na pokład — i to w jednej z najważniejszych ról. Jego udział nadaje filmowi zupełnie nowy wymiar i otwiera go na międzynarodową publiczność.
Kraina Snów opowiada historię 12-letniego Jacka, który odkrywa niezwykłą zdolność wchodzenia w sny innych ludzi. Przypadkowe wybudzenie Vagapulgi sprawia jednak, że marzenia senne mieszkańców zaczynają wymykać się spod kontroli. Chłopiec wraz z przyjaciółmi wyrusza więc w podróż przez fantastyczne światy pełne humoru, magii i niebezpieczeństw.
Premiera animacji zaplanowana jest na 2026 rok. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Macieja Musiała i Janusza Chabiora, a nad projektem pracuje międzynarodowy zespół twórców związanych wcześniej z największymi produkcjami filmowymi.
