Tom Cruise szykuje nowy thriller szpiegowski? Gwiazdor Mission: Impossible może zagrać… własnego sobowtóra

Według najnowszych doniesień hollywoodzki gwiazdor prowadzi rozmowy dotyczące udziału w thrillerze szpiegowskim Doppelgänger, za który odpowiada Aneesh Chaganty. To twórca dobrze ocenianych thrillerów Searching i Biegnij. Projekt powstaje dla Paramount Pictures i od początku ma być pomyślany jako potencjalny start nowej serii. Producentem filmu został z kolei Ryan Coogler, czyli twórca Creed i Czarnej Pantery.

Tom Cruise w kolejnym thrillerze szpiegowskim. To nie jest Mission: Impossible

Fabuła brzmi jak klasyczne kino szpiegowskie z nutą paranoicznego thrillera. Cruise miałby wcielić się w agenta CIA, który odkrywa, że rosyjski wywiad znalazł jego idealnego sobowtóra. Plan przeciwników jest prosty — podmienić go i wprowadzić „kopię” do struktur amerykańskiego wywiadu.