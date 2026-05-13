Tom Cruise szykuje nowy thriller szpiegowski? Gwiazdor Mission: Impossible może zagrać… własnego sobowtóra

Jakub Piwoński
2026/05/13 09:40
Tom Cruise może mieć na oku kolejny duży film akcji.

Według najnowszych doniesień hollywoodzki gwiazdor prowadzi rozmowy dotyczące udziału w thrillerze szpiegowskim Doppelgänger, za który odpowiada Aneesh Chaganty. To twórca dobrze ocenianych thrillerów Searching i Biegnij. Projekt powstaje dla Paramount Pictures i od początku ma być pomyślany jako potencjalny start nowej serii. Producentem filmu został z kolei Ryan Coogler, czyli twórca Creed i Czarnej Pantery.

Tom Cruise w kolejnym thrillerze szpiegowskim. To nie jest Mission: Impossible

Fabuła brzmi jak klasyczne kino szpiegowskie z nutą paranoicznego thrillera. Cruise miałby wcielić się w agenta CIA, który odkrywa, że rosyjski wywiad znalazł jego idealnego sobowtóra. Plan przeciwników jest prosty — podmienić go i wprowadzić „kopię” do struktur amerykańskiego wywiadu.

Co ciekawe, aktor nie podpisał jeszcze kontraktu. Według przecieków reżyser spotykał się z Cruise’em już kilkukrotnie i obecnie przerabia scenariusz specjalnie pod niego. Gwiazdor ma podjąć ostateczną decyzję dopiero po przeczytaniu finalnej wersji tekstu. To o tyle interesujące, że Cruise bardzo rzadko angażuje się w projekty mniej znanych reżyserów. Aneesh Chaganty ma na koncie zaledwie kilka filmów, ale najwyraźniej sam pomysł na Doppelgänger zrobił na aktorze spore wrażenie.

Na razie nie wiadomo, kiedy zdjęcia mogłyby ruszyć. Cruise ma w planach trzecią odsłonę Top Gun, a w tym roku zobaczymy go w oryginalnym wydaniu w tajemniczym filmie Digger. Jeśli jednak Doppelgänger faktycznie dojdzie do skutku, możemy dostać kolejny pełnoprawny thriller szpiegowski w stylu kina lat 90., ale z nowoczesnym rozmachem i jedną z największych gwiazd Hollywood w podwójnej roli.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/12/tom-cruise-in-talks-for-doppelgnger-spy-thriller-from-searching-director-aneesh-chaganty

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




