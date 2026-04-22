Top Gun 3 bez kreatora sukcesu poprzedniej części. Studio szuka zastępstwa

Za kamerą nie stanie reżyser Mavericka.

Prace nad trzecią odsłoną serii Top Gun nabierają tempa, jednak produkcję czeka istotna zmiana. Joseph Kosinski nie powróci na stanowisko reżysera, co zmusza studio do rozpoczęcia poszukiwań jego następcy. Top Gun 3 – Joseph Kosinski nie wyreżyseruje filmu Film został oficjalnie zapowiedziany podczas CinemaCon, gdzie potwierdzono, że projekt jest już w przygotowaniu. Choć nie podano konkretnej daty rozpoczęcia zdjęć, wiele wskazuje na to, że produkcja może ruszyć szybciej, niż początkowo zakładano. Scenariusz autorstwa Ehren Kruger oraz Christopher McQuarrie ma zostać ukończony w najbliższym czasie.

Za kulisami trwają już działania związane z kompletowaniem ekipy. Producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że Kosinski nie wróci do projektu, głównie z powodu napiętego harmonogramu. Twórca pracuje obecnie nad kilkoma produkcjami, w tym thrillerem science fiction dla Apple oraz nową wersją filmu Miami Vice przygotowywaną przez Universal Pictures.

W kontekście potencjalnego następcy pojawia się nazwisko Christophera McQuarrie’a, który od lat współpracuje z Tom Cruise przy serii Mission: Impossible. Aktor nie ma obecnie zaplanowanych zdjęć na ten rok, a jesienią skupi się na promocji filmu Digger w reżyserii Alejandro G. Iñárritu. Studio chce, aby Top Gun 3 był jego kolejnym dużym projektem, dlatego rozpoczęto rozmowy z agencjami reprezentującymi reżyserów. W filmie ponownie mają wystąpić Miles Teller oraz Glen Powell, którzy powrócą u boku Cruise’a. Powell już wcześniej wspominał, że aktorzy zostali poproszeni o zarezerwowanie terminów zdjęciowych, choć konkretna data produkcji wciąż pozostaje tajemnicą. Nieoficjalnie mówi się o możliwym starcie prac w okolicach 2027 roku. Sukces Top Gun: Maverick, który zarobił na świecie około 1,4 miliarda dolarów, tylko wzmocnił przekonanie studia o konieczności kontynuacji. Produkcja stała się jednym z najważniejszych kinowych wydarzeń ostatnich lat i przyciągnęła widzów do sal kinowych w trudnym okresie po pandemii.

