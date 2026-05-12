Nie żyje Stanisława Celińska. Odeszła jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek

Jakub Piwoński
2026/05/12 20:50
Polskie kino i telewizja straciły jedną ze swoich najważniejszych gwiazd.

Zmarła Stanisława Celińska — aktorka filmowa, teatralna i wokalistka, doskonale znana kilku pokoleniom widzów. Miała 79 lat. Informacja o śmierci artystki pojawiła się na jej oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

Stanisława Celińska przez dekady pozostawała jedną z najbardziej charakterystycznych i cenionych postaci polskiej kultury. Dla wielu widzów była przede wszystkim twarzą popularnych seriali, takich jak Alternatywy 4, Samo życie czy Mamuśki. Regularnie pojawiała się też w kinowych hitach i produkcjach telewizyjnych, budząc ogromną sympatię publiczności.

Jednocześnie jej dorobek filmowy obejmował współpracę z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. Na wielkim ekranie debiutowała u Andrzej Wajda w Krajobrazie po bitwie, później grała również w filmach Krzysztofa Zanussiego, Stanisława Barei, Jerzego Antczaka czy Juliusza Machulskiego. Widzowie szczególnie pamiętają ją z takich produkcji jak Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka, Noce i dnie czy Pieniądze to nie wszystko.

Aktorka była również laureatką Orłów — najważniejszych polskich nagród filmowych — doceniano ją przede wszystkim za wybitne role drugoplanowe. Poza aktorstwem Stanisława Celińska spełniała się także jako wokalistka. Jej charakterystyczny głos i emocjonalne interpretacje piosenek przyniosły jej ogromną popularność również na scenie muzycznej. W ostatnich latach regularnie wydawała kolejne albumy i koncertowała po całej Polsce.

Dla wielu widzów pozostanie symbolem niezwykłej autentyczności i ciepła — aktorką, która potrafiła odnaleźć się zarówno w ambitnym kinie, jak i popularnych serialach oglądanych przez miliony Polaków.

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




gmilin
Gramowicz
Dzisiaj 21:28

Czy Wy potraficie odmieniać nazwiska czy juz tylko AI pisze newsy?




